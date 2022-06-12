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Skandal görüntüler! İstanbul'un göbeğinde teröristbaşı için yürüdüler... HDP'li vekiller Öcalan lehine slogan attı

12.06.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un göbeğinde yaşanan bir olay, skandal görüntülere sahne oldu. Terör propagandası yapan bir grup, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın görüş yasağını protesto etmek üzere "Biji Serok Apo" sloganlarıyla yürüyüş yaptı. İstanbul'un göbeğinde gerçekleşen olaya polis müdahalede bulundu. HDP'li vekillerin de katıldığı yürüyüşte vekiller polisle tartıştı. Skandal olayda, polis ekipleri tarafından 34 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İşte skandal görüntülerin ortaya çıktığı olayın detayları...

Skandal görüntüler! İstanbul'un göbeğinde teröristbaşı için yürüdüler... HDP'li vekiller Öcalan lehine slogan attı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde skandal görüntüler kaydedildi. HDP'li milletvekillerinin çağrısı sonrası teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın görüş yasağının protesto edilmesi ve Öcalan'ın serbest bırakılması için bir yürüyüş gerçekleştirildi. HDP'li vekillerin de katıldığı yürüyüşte terör örgütü PKK lehine ve "Biji Serok Apo" sözleriyle sloganlar atıldı. İşte İstanbul'un göbeğindeki skandal olayla ilgili tüm detaylar...

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HDP'Lİ VEKİLLERDEN POLİSLERE TEHDİT

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşünde HDP'li vekiller polise hareket edip polisleri tehdit etti. HDP'nin çağrılarının ardından Kadıköy'de gerçekleşen yürüyüşe polis müdahalede bulundu. HDP'li bir kişinin polise yumruk attığı da öğrenildi.

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34 GÖZALTI

Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından terör örgütü PKK ve teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atan gruptan 34 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. HDP'li vekillerin de katıldığı olayda ortaya çıkan skandal görüntülere sosyal medyadan da büyük tepki geldi.

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BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Söz konusu olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, "Terörist cenazesine de, terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyiz. Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik." ifadelerini kullandı.

"POLİSİMİZE YUMRUK ATAN TERÖRİST BOZUNTUSUNUN İSMİ..."

Öte yandan Bakan Soylu, bir diğer açıklamasında ise "Kadıköy’den gitmek isteyip direnenler gözaltında... Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin..." dedi.


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İstanbul
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