Skandal görüntüler! Kocasına tasma takıp sinema salonuna getirdi... Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgiyle karşıladığı görüntülerde bir kadın kocasına tasma takarak sinema salonuna getirdi. Boynunda tasma takılı olan adamın evcil hayvan gibi dört ayağının üzerinde yürümesi tepkilere neden oldu. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sinema salonuna tasmayla gelen çiftin görüntüleri salonda bulunan bir başka izleyici tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşan görüntüler yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi.