Şehir efsanesiydi gerçek oldu! Aldatıldığını öğrenince soluğu hastanede aldı... “Gerçekten kalbim kırıldı”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kansas eyaletinde yaşayan 31 yaşındaki Leslie-Anne Smith isimli bir kadın erkek arkadaşının evinde başka bir kadına ait olan iç çamaşırlarını gördüğünde aldatıldığını anladı. Sevgilisiyle yüzleştiğinde erkek arkadaşının ihaneti itiraf ettiğini belirten Smith, aldatıldığını kendisini büyüten amcasının ölümünden hemen sonra öğrenmenin büyük bir travmaya neden olduğunu söyledi. Yaşadığı psikolojik sorunlarla mücadele eden Smith, nabzının yükselmesi ve göğüs ağrısı şikayetiyle kalp krizi geçirdiğini düşünerek hastanenin yolunu tuttu.

NE OLDUĞUNU ANLAMAYADILAR

Hastaneye gittiğinde doktorların durumu anlaması için kendisini bir hafta boyunca yatırdığını belirten Smith, “Hastaneye gittiğimde sorumun ne olduğunu anlayamadılar. Tansiyonum yüksekti ve nabzım yükseliyordu. Sürekli bir halsizlik içindeydim. Doktorlar stres kardiyomiyopatisi veya takotsubo kardiyomiyopatisi olarak da bilinen kırık kalp sendromundan muzdarip olduğumu söylediler. Kırık kalp sendromu, ayrılık ve amcamın ölümüyle tetiklendi.” dedi.

Tedavi altına alınan Smith, kalp monitörü aracılığıyla takip ediliyor ve yüksek tansiyonu için düzenli olarak ilaç kullanıyor. Tedavisinin devam ettiğini ifade eden Smith, “Yeniden gerçekten sevmekten çok korkuyorum. Bu benim için büyük bir sınav” ifadelerini kullandı.