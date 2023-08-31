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Skandal görüntüler: Randevu alıp sıra bekliyorlar... Günde 300 kişi geliyor! Muska 500, dua 250 TL

31.08.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A., etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili evde, günde 300 kişiye muska yapıyor. Randevu sistemi ile çalışan muskacıya gelenler, kapıdaki görevlinin kestiği fişle içeri giriyor. Muska yazdırmak isteyenler yeşil renkli fiş alıp 500 TL, dua ettirmek isteyenler ise beyaz renkli fiş alıp 250 TL ücret ödüyor. Varlıklı kişilere de 'VIP hizmet' adı altında muska yapan A.A.'nın aylık kazancının 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtiliyor.

Skandal görüntüler: Randevu alıp sıra bekliyorlar... Günde 300 kişi geliyor! Muska 500, dua 250 TL

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu ev, kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A.'ya muska yaptırmak isteyenler ile doluyor.

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YEŞİL FİŞ 500, BEYAZ FİŞ 250 TL

Randevulu sistem ile çalışılan eve sabah gelenler, kapıdaki görevliden muska yazdırmak için yeşil renkli fiş alıp 500 TL, dua ettirmek isteyenler ise beyaz renkli fiş alıp 250 TL ücret ödüyor.

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Fişle içeri girenler, genelde öğleden sonra eve gelen A.A.'yı görüp, sorunlarını anlatıyor.

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GÜNDE 300 KİŞİ GELİYOR

Eve günde 300 kişi geliyor. Gelenlerin çoğunluğunu ise kadınlar oluşturuyor. Evde işi bitenler, kağıda yazılı muskaları karşıdaki iş yerinde 30 TL ücret karşılığında demirle kaplatıp ya kendi ya da çocuklarının boyunlarına takıyor.

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AYLIK KAZANCI 1 MİLYON TL

Cuma, cumartesi ve pazar günleri kapalı olan ev, görüntülendi. A.A.'nın aylık kazancının ise 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtildi.

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'VIP HİZMET' ADI ALTINDA MUSKA

A.A.'nın ayrıca akşamları Kayapınar ilçesindeki bir evde 'VIP hizmet' adı altında varlıklı kişilere muska yaptığı öğrenildi.

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(DHA)

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Diyarbakır muska randevu şeyh

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