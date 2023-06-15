Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Skandal görüntüler! Restoranın mutfağında tezgahın üzerine oturup tırnaklarını kesti... Müşteri o anları böyle ifşa etti

Skandal görüntüler! Restoranın mutfağında tezgahın üzerine oturup tırnaklarını kesti... Müşteri o anları böyle ifşa etti

15.06.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çek Cumhuriyeti’nin Prag şehrindeki bir alışveriş merkezinde bulunan bir vegan restoranda müşteri tarafından ifşa edilen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. İsmi açıklanmayan restoranın mutfak bölümünde çalışan bir kişinin tezgahın üzerinde ayak tırnaklarını kestiği anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Skandal görüntüler! Restoranın mutfağında tezgahın üzerine oturup tırnaklarını kesti... Müşteri o anları böyle ifşa etti

Çek Cumhuriyeti’nin Prag şehrindeki bir vegan restoranda kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada 2 milyon izlenmeyi geçti. Görüntülerde bir restoranın arka tarafında bulunan mutfak bölümünde tezgahın üzerinde rahat bir şekilde oturan çalışan görülüyor.

kapak1

Mutfak kıyafetleriyle tezgahın üzerine oturan kadının ayak tırnaklarını kestiği anların müşteri tarafından ifşa edilmesi gündem yarattı. Kadın bir kişinin onu kaydettiğini gördüğünde videonun sonuna doğru afallıyor.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

kapak2

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bunu görünce dehşete kapıldım. Gerçekten çok iğrenç” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Doğrudan tezgahın üzerinde... Bu delilik” yorumunu ekledi.

İlginizi Çekebilir

Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

 Cenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke oldu

Cenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke oldu

 Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

 Market karıştı! Bebeğini verip kavgaya böyle girdi

Market karıştı! Bebeğini verip kavgaya böyle girdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtıDamat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı
Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdıSokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı
Cenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke olduCenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke oldu
Anahtar Kelimeler:
Prag mutfak çek cumhuriyeti

En Çok Okunan Trend Haberler

Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

Uçuş görevlisi otel odalarının güvenliğini böyle kontrol ediyormuş

Uçuş görevlisi otel odalarının güvenliğini böyle kontrol ediyormuş

Elbisesi tamamen transparan! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Elbisesi tamamen transparan! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Komşularını ifşa etti! “Üstsüz güneşlenirken sürekli beni izliyorlar”

Komşularını ifşa etti! “Üstsüz güneşlenirken sürekli beni izliyorlar”

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 yaşındaki kızı tekme tokat dövdüler! "Bize mi güldün?"

12 yaşındaki kızı tekme tokat dövdüler! "Bize mi güldün?"

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

Rus turisti parçalayarak öldürmüştü! Köpek balığı için karar verildi

Rus turisti parçalayarak öldürmüştü! Köpek balığı için karar verildi

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.