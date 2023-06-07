Süpermarkette inanılmaz kavga! Üstlerini başlarını yırtıp birbirlerine girdiler... Bebeğini teslim edip kavgaya böyle girdi

Avustralya’nın New South Wales bölgesindeki bir süpermarkette cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler şaşkınlık yarttı. Market reyonlarının başında iki kadın arasında başlayan sözlü tartışma bir anda fiziksel bir kavgaya dönüştü. Birbirlerinin saçlarından tutan ve kıyafetlerini yırtmaya başlayan kadınların kavgasına eşlerinin de dahil olması üzerine ortalık bir anda karıştı. Diğer müşterilerin şaşkın bakışları altında devam eden kavga sosyal medyada kısa sürede gündem yaratmayı başardı.

KUCAĞINDAKİ BEBEĞİNİ BIRAKIP KAVGAYA GİTTİ

Kavganın şiddetini arttırdığı anlarda cep telefonu kamerasına yansıyan başka bir kadın kucağındaki bebeği yanındaki kişiye emanet ederek koşarak kavgaya dahil oldu. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.