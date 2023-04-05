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  4. Komşuları koku üzerine ihbar etti! Anneleri sevgilisiyle kaçan 4 çocuk çöp evde bulundu... Yatağın altından çürümüş bebek cesedi çıktı

Komşuları koku üzerine ihbar etti! Anneleri sevgilisiyle kaçan 4 çocuk çöp evde bulundu... Yatağın altından çürümüş bebek cesedi çıktı

05.04.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da yaşanan bir olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. Komşularının çok güçlü bir koku geldiğini söyleyerek yetkililer durumu bildirmesi üzerine çöp ev bulundu. Evde annelerinin sevgilisiyle kaçtığı ifade edilen biri cansız olmak üzere 4 çocuk bulundu.

Komşuları koku üzerine ihbar etti! Anneleri sevgilisiyle kaçan 4 çocuk çöp evde bulundu... Yatağın altından çürümüş bebek cesedi çıktı

Brezilya’nın Sao Paulo şehrinin Itapevi bölgesindeki bir evden şiddetli koku geldiğine yönelik olarak komşuların yaptığı şikayet üzerin yetkililer olay yerine gitti. Evden içeri giren polis ekipleri 3,8 ve 10 yaşlarındaki üç çocuğu bakımsız bir halde buldu. Çocuklar kardeşlerinin bir odada kilitli olduğunu ve ona ulaşamadıklarını söyleyince polislerin müdahalesiyle kilitli olan oda açıldı. Odada yatağın altında birkaç hafta önce öldüğü tahmin edilen bir bebeğin cansız bedenine rastlandı.

AÇLIKTAN ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

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Sevgilisiyle giderek çocuklarını yalnız bırakan anne çocukları terk etme, kötü muamele ve bir cesedi gizleme ile cinayetle suçlanarak gözaltına alındı. Yetkililerin bebeğin ölüm nedeninin henüz doğrulanmadığını ancak açlıktan öldüğünün tahmin edildiğini belirtti.

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cinayet Brezilya çöp ev ölüm

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