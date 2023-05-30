Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Karısı ve sevgilisini arabada bastı! Kapıyı açıp hesap sorunca işler bir anda karıştı... O anları sosyal medyadan ifşa etti

Karısı ve sevgilisini arabada bastı! Kapıyı açıp hesap sorunca işler bir anda karıştı... O anları sosyal medyadan ifşa etti

30.05.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntülerde ismi açıklanmayan bir adamın karısı ve sevgilisini arabalarında yakınlaşırken gördüğü anlar gündem yarattı. 11 yıllık karısının ihanetini arabanın kapısını açarak sosyal medyadan ifşa eden adamın paylaşımı milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Karısı ve sevgilisini arabada bastı! Kapıyı açıp hesap sorunca işler bir anda karıştı... O anları sosyal medyadan ifşa etti

Sosyal medyadan paylaşılan bir ihanet videosunda adam karısının kendisini aldattığından şüphelenerek onu takip etmeye karar verdi. Karısının gece yarısında evde olmadığını fark eden adam eşinin aracındaki takip cihazından önce yerini tespit etti ardından ise takip ederek yasak aşkı ifşa etti. Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI

2

Milyonlarca izlenen ihanet görüntülerinde aldatılan koca eşinin arabasının yanına giderek kapıyı açtı. Bir anda eşini karşısında gören kadın şaşkına döndü. O anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyadan ifşa eden adam ise ihanete karşı büyük bir öfke gösterdi.

İlginizi Çekebilir

İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

 İhaneti affetmedi! Öyle bir intikam aldı ki...

İhaneti affetmedi! Öyle bir intikam aldı ki...

 Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

 Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

 Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

 Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

 Düğün günü gelin müstakbel eşini başka bir kadınla bastı

Düğün günü gelin müstakbel eşini başka bir kadınla bastı

 Evli adamla beraber olan kadının toynakları ve kuyruğu çıktı

Evli adamla beraber olan kadının toynakları ve kuyruğu çıktı

 İhaneti öğrendi! “Sevgilisi çıplak fotoğraflarını..."

İhaneti öğrendi! “Sevgilisi çıplak fotoğraflarını..."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocukları bile gözleri görmedi! Dönme dolapta cinsel ilişki skandalı... Çocukları bile gözleri görmedi! Dönme dolapta cinsel ilişki skandalı...
Transparan elbisesiyle nefesleri kesti! “İçine bir şey giymemiş mi?”Transparan elbisesiyle nefesleri kesti! “İçine bir şey giymemiş mi?”
40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya aldatmak ihanet

En Çok Okunan Trend Haberler

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

Elbisesinin yakasını göbeğine kadar açtı! Göğüslerini ön plana çıkarttı

Elbisesinin yakasını göbeğine kadar açtı! Göğüslerini ön plana çıkarttı

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

İlginizi Çekebilir

Anüsünde sıkışan doktorları bile şaşkına çevirdi! Acil ameliyat...

Anüsünde sıkışan doktorları bile şaşkına çevirdi! Acil ameliyat...

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Seçim sonrası Birce Akalay'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı!

Seçim sonrası Birce Akalay'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı!

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.