Skandal paylaşımlarıyla gündemdeydi... Bahar Candan şimdi de hacca gidecek arkadaş arıyor

Yarışmalar sayesinde tanınan ve skandallarıyla gündemden düşmeyen Bahar Candan’ın depremle ilgili paylaşımı sosyal medyada infial yaratmıştı. Candan’ın kucağında oyuncak ayıyla verdiği seksi fotoğrafıyla “Ben ve ayıcığım deprem için çok üzgünüz. Size yardım etmek için elimizde geleni yapacağız” şeklindeki skandal paylaşımı büyük tepki çekmişti.

Sağduyudan uzak deprem paylaşımları yapan Candan son olarak yine ilginç bir paylaşıma imza attı.

Geçtiğimiz ay namaza başladığını söyleyip çıplak pozlarını paylaşan Candan bu sefer de hacca gitmeye karar verdi.

Bahar Candan son olarak "Hacca gideceğim arkadaş arıyorum benimle ibadet edecek ve aynı zamanda para kazanacak" notuyla yaptığı paylaşımla gündeme geldi.



