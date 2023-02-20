MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Skandal paylaşımlarıyla gündemdeydi... Bahar Candan şimdi de hacca gidecek arkadaş arıyor

Skandal paylaşımlarıyla gündemdeydi... Bahar Candan şimdi de hacca gidecek arkadaş arıyor

20.02.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar Candan, büyük acıların yaşandığı depremle ilgili paylaşımıyla sosyal medyada tepki çekti. Skandal paylaşımları bitmeyen Candan şimdi de hacca gidecek arkadaş arıyor.

Skandal paylaşımlarıyla gündemdeydi... Bahar Candan şimdi de hacca gidecek arkadaş arıyor

Yarışmalar sayesinde tanınan ve skandallarıyla gündemden düşmeyen Bahar Candan’ın depremle ilgili paylaşımı sosyal medyada infial yaratmıştı. Candan’ın kucağında oyuncak ayıyla verdiği seksi fotoğrafıyla “Ben ve ayıcığım deprem için çok üzgünüz. Size yardım etmek için elimizde geleni yapacağız” şeklindeki skandal paylaşımı büyük tepki çekmişti.

Sağduyudan uzak deprem paylaşımları yapan Candan son olarak yine ilginç bir paylaşıma imza attı.

Geçtiğimiz ay namaza başladığını söyleyip çıplak pozlarını paylaşan Candan bu sefer de hacca gitmeye karar verdi.

Ekran Alıntısı

Bahar Candan son olarak "Hacca gideceğim arkadaş arıyorum benimle ibadet edecek ve aynı zamanda para kazanacak" notuyla yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sözleriyle kan dondurdu: "Ölmesi için fare zehri konmuş"Sözleriyle kan dondurdu: "Ölmesi için fare zehri konmuş"
Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan son paylaşım! "Allah'ım bu acıyı kimseye yaşatmasın!"Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan son paylaşım! "Allah'ım bu acıyı kimseye yaşatmasın!"
Günlerdir göçük altındaydı... Taha Duymaz'dan acı haber geldi!Günlerdir göçük altındaydı... Taha Duymaz'dan acı haber geldi!
Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Talihsiz olay! Kanlar içinde yere yığıldı, enkaz başında hayatını kaybetti

Talihsiz olay! Kanlar içinde yere yığıldı, enkaz başında hayatını kaybetti

Ev sahibi ve kiracılara bir yıllık kira desteği!

Ev sahibi ve kiracılara bir yıllık kira desteği!

Elazığ'ın Palu içesinde 3 saatte 5 deprem!

Elazığ'ın Palu içesinde 3 saatte 5 deprem!

10 bin İstanbullu tehlikede! İBB harekete geçti, ilk bina yıkıldı

10 bin İstanbullu tehlikede! İBB harekete geçti, ilk bina yıkıldı

Fransız deprem bilimciden dikkat çeken açıklama!

Fransız deprem bilimciden dikkat çeken açıklama!

Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti! İlk maaşlar...

Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti! İlk maaşlar...

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.