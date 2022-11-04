Boşanmak istediği karısıyla buluştu! Mezar kazıp diri diri gömdü... Kadının akıllı saati hayatını kurtardı

ABD'nin Washington eyaletinde yaşayan ismi açıklanmayan bir kadın yaşadığı dehşetten teknoloji sayesinde kurtulmayı başardı. Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından diri diri gömülen kadın, akıllı saatindeki Acil Durum SOS özelliğini etkinleştirmeyi başararak kendisine hazırlanan mezardan kurtuldu.

KOLİ BANDIYLA SARILIYDI

Kurban polise, kocasının kendisini bağladığını ve onu uzak bir yere götürmeden önce bir minibüse bindirdiğini söyledi. Eski eşinin bir çukur kazdığını duyduğunu belirten kurban, “Sürükleyerek çukura attı. Toprağın tadını hissettim. Etrafımda yürüyüp sürekli olarak üzerime toprak atıyordu” dedi. Kocasının daha öncesinde kendisini ölümle tehdit ettiğini dile getiren kadın ağzını ve burnunu kapatan topraklarla zor nefes aldığını ancak kendisine bir hava cebi oluşturmayı başardığını söyledi.

Polis raporundaki incelemelerde ise, “Boynu, yüzünün alt kısmı, elleri ve ayak bilekleri koli bandıyla sarılıydı. Bacaklarında, kollarında ve bacaklarında morluklar vardı” ifadeleri yer aldı.

NBC News , Chae Kyong An'ın birinci derece cinayete teşebbüs, birinci derece adam kaçırma ve birinci derece saldırı da dahil olmak üzere birden fazla suçlamayla karşı karşıya olduğunu bildirdi.