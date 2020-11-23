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Snapdragon 875 ile telefonlar çok hızlı şarj olacak

23.11.2020 09:28 | Son Güncelleme:
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Snapdragon 875 ile telefonlar çok hızlı şarj olacak

Qualcomm yeni nesil yonga setinde 100W hızlı şarj desteği sunmayı planlıyor. İşte Snapdragon 875 ile ilgili detaylar.

Akıllı telefon pazarındaki güçlü isimlerden biri olan Qualcomm yeni nesil yonga setinde hızlı şarj desteğini ön plana çıkarmak istiyor.

Bilindiği üzere son dönemde hızlı şarj teknolojilerine olan talep artmış durumda. Özellikle Çinli üreticiler hızlı şarj konusunda önemli atılımlar gerçekleştiriyor. Günümüzde artık orta segment modellerde bile tam şarj süresi 1 saatin altına inmiş durumda. Görünen o ki Qualcomm’un yeni yongasıyla birlikte bu süre yarım saatin de altına inecek. Elbette burada kullanılacak olan bataryanın kapasitesi de önemli bir rol oynuyor.

Qualcomm tarafından açıklanan son bilgilere göre üst segment modellerde kullanılması planlanan Snapdragon 875 yonga seti 100W’a kadar hızlı şarj desteği sunacak. Bu sayede 4000 mAh bataryaya sahip bir telefon yarım saat gibi bir sürede tam şarja ulaşmış olacak.

Akıllı telefon sektöründeki üreticiler uzun bir süredir batarya problemini çözebilmiş değil. Muhtemelen bu sorunun tek çözümü de yeni bir teknolojinin bulunması olacak. Fakat yeni teknoloji bulunana kadar en iyi alternatif hızlı şarj teknolojileri diyebiliriz. Çünkü bu sayede 5 dakikalık şarjla bile telefonumuz gün boyu kullanabileceğimiz seviyelere erişebiliyor.
Birkaç yıl içerisinde hızlı şarj teknolojileri sayesinde belki de telefonların tam şarja ulaşması yalnızca 5 – 10 dakika sürecek. Elbette yine de bekleyip göreceğiz.

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