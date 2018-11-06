MAGAZİN

Sofia Richie kalçasına dolgu mu yaptırdı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.11.2018 14:38 | Son Güncelleme

36 yaşındaki Scott Disick ile 2 yıldır aşk yaşayan 20 yaşındaki model Sofia Richie'nin kalçasına dolgu yaptırdığı iddia edildi

Sofia Richie kalçasına dolgu mu yaptırdı?

Kardashian kardeşlerin en büyüğü olan Kourtney Kardashian'ın eski kocası ve çocuklarının babası Scott Disick ile iki yıldır aşk yaşayan Sofia Richie'nin estetik operasyon geçirdiği iddiaları hızla yayılıyor.

5be14c3166a97cc0807d9361

20 yaşındaki Sofia'nın önce göğüslerine silikon taktırdığı konuşuluyordu.

Efsane şarkıcı Lionel Richie'nin kızı olan Sofia'nın, şimdi de kalçasına dolgu yaptırdığı iddiaları gittikçe yayılıyor.

5be14bea66a97cc07fce3538

Instagram'da vücudunu saran ve kıvrımlarını gözler önüne seren gri bir tulumla fotoğrafını paylaşan Sofia'nın eski halini hatırlayanlar, genç ismin kalçasına dolgu yaptırdığını düşündü.

5be14bebae298bdd9aa5c61a

Fotoğraf 200 bini aşkın beğeni alırken, Sofia'nın hayranları "sen zaten güzelsin, estetik yaptırmana gerek yok" şeklinde yorumlar yaptı.

Bazı takipçileri ise Sofia'ya sahip çıkarak, "Kardashian ailesinin eski damadı ile birlikte olması, Sofia'nın kalçasını büyüttüğü anlamına gelmez" yorumunda bulundu.

5be14beaae298bdd99288ba6

Sofia Richie ise iddialar karşısındaki sessizliğini koruyor.

36 yaşındaki Scott Disick, daha önce seks bağımlısı olduğunu ve tedavi gördüğünü itiraf etmişti.


PARTNERSürpriz yaptıSürpriz yaptı
Nilgün Bodur eski sevgilisini suçladı; eski sevgili yayına bağlandıNilgün Bodur eski sevgilisini suçladı; eski sevgili yayına bağlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sofia richie Scott Disick

En Çok Okunan Haberler

Kamuda ödül ve performans sistemi geliyor

Kamuda ödül ve performans sistemi geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Kızının arkadaşıyla yattı! Kanal D Bir Umut Yeter dizisinde olay sahne

Kızının arkadaşıyla yattı! Kanal D Bir Umut Yeter dizisinde olay sahne

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Rizespor'dan Volkan Demirel'e transfer teklifi

Rizespor'dan Volkan Demirel'e transfer teklifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ezgi Mola'dan 'ince bel' göndermesi

Ezgi Mola'dan 'ince bel' göndermesi

Ferhat Göçer'den kızı Yağmur'a mesaj

Ferhat Göçer'den kızı Yağmur'a mesaj

Işın Karaca’dan 'Müslüm' yorumu: Abartılmış!

Işın Karaca’dan 'Müslüm' yorumu: Abartılmış!

Nilgün Bodur eski sevgilisini suçladı; eski sevgili yayına bağlandı

Nilgün Bodur eski sevgilisini suçladı; eski sevgili yayına bağlandı

Can Yaman'ın sürpriz aşkı!

Can Yaman'ın sürpriz aşkı!

Ezhel hakim karşısına çıktı: Ürettiklerim sanat eserleridir

Ezhel hakim karşısına çıktı: Ürettiklerim sanat eserleridir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.