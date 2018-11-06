Sofia Richie kalçasına dolgu mu yaptırdı?

Kardashian kardeşlerin en büyüğü olan Kourtney Kardashian'ın eski kocası ve çocuklarının babası Scott Disick ile iki yıldır aşk yaşayan Sofia Richie'nin estetik operasyon geçirdiği iddiaları hızla yayılıyor.

20 yaşındaki Sofia'nın önce göğüslerine silikon taktırdığı konuşuluyordu.

Efsane şarkıcı Lionel Richie'nin kızı olan Sofia'nın, şimdi de kalçasına dolgu yaptırdığı iddiaları gittikçe yayılıyor.

Instagram'da vücudunu saran ve kıvrımlarını gözler önüne seren gri bir tulumla fotoğrafını paylaşan Sofia'nın eski halini hatırlayanlar, genç ismin kalçasına dolgu yaptırdığını düşündü.

Fotoğraf 200 bini aşkın beğeni alırken, Sofia'nın hayranları "sen zaten güzelsin, estetik yaptırmana gerek yok" şeklinde yorumlar yaptı.

Bazı takipçileri ise Sofia'ya sahip çıkarak, "Kardashian ailesinin eski damadı ile birlikte olması, Sofia'nın kalçasını büyüttüğü anlamına gelmez" yorumunda bulundu.

Sofia Richie ise iddialar karşısındaki sessizliğini koruyor.

36 yaşındaki Scott Disick, daha önce seks bağımlısı olduğunu ve tedavi gördüğünü itiraf etmişti.



