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    4. Sofraların vazgeçilmezi hem pratik hem lezzetli en iyi kuru fasulyeler ve markaları

    Sofraların vazgeçilmezi hem pratik hem lezzetli en iyi kuru fasulyeler ve markaları

    15.08.2023 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Türk mutfağının olmazsa olmazlarından kuru fasulye, faydaları saymakla bitmeyecek bir lezzet. Besleyiciliğinin yanı sıra lezzetiyle de sofraları süsleyen kuru fasulye besin değeri açısından oldukça zengin. Özellikle içeriğinde bolca bulunan manganez ve demir sayesinde vücudunuzun günlük enerji ihtiyacını karşılayan bu eşsiz lezzet, sizi uzun süre tok tutarak kilo vermenize yardımcı olur. Gelin, sofralarınızın yıldızı olacak en iyi kuru fasulye çeşitlerini birlikte inceleyelim.

    Sofraların vazgeçilmezi hem pratik hem lezzetli en iyi kuru fasulyeler ve markaları

    İçindekiler

    • 1. Tadına doyum olmayan lezzeti ile: Duru Bakliyat Kuru Fasulye
    • 2. Tane tane pirinç pilavının yanına yakışacak lezzet: Reis Kuru Fasulye
    • 3. Lezzetli sofraların vazgeçilmezi hâline gelecek: Yayla Dermason Kuru Fasulye
    • 4. Tercihini organik ürünlerden yana kullananlara özel: Cityfarm Organik Kuru Fasulye
    • 5. Şahane sofralar hazırlamak için: OTS Organik Kuru Fasulye
    • 6. Birbirinden lezzetli yemekler için: Beyorganik Kuru Fasulye
    • 7. Titizlikle hazırlanarak paketlenen: İpek Değirmen Dermason Fasulye
    • 8. Sofralarınızın baş tacı olacak lezzet: Ekoloji Market Organik Dermason Kuru Fasulye
    • 9. Besleyiciliğiyle damakları şenlendiren: Sade Organik Kuru Fasulye
    • 10. Kolayca pişirebileceğiniz: Çiftçi Kuru Fasulye

    Sofraların sevilen lezzetlerinden biri olan kuru fasulyenin kalorisi tüketilen miktara göre değişebiliyor. Besleyici ve tok tutuculuğu sayesinde diyet menülerinde de yer verebileceğiniz kuru fasulye aynı zamanda yüksek oranda K vitamini kaynağı olarak biliniyor. Beyin için oldukça faydalı olan bu vitamini yeterli miktarda kuru fasulye tüketerek alabilirsiniz. "En iyi kuru fasulye markası hangisi?" diyorsanız listemizi inceleyebilirsiniz.

    1. Tadına doyum olmayan lezzeti ile: Duru Bakliyat Kuru Fasulye

    Sofraların vazgeçilmezi hem pratik hem lezzetli en iyi kuru fasulyeler ve markaları

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    "En iyi kuru fasulye markası" denilince ilk akla gelenlerden Duru Bakliyat Kuru Fasulye, en çok tercih edilen markalardan biri. Yedi milimetre taneleriyle özenle yetiştirilip paketlenen kuru fasulye birçok kişinin favori yemekleri arasında bulunuyor. Özellikle tane tane pirinç pilavı ve turşu ile birlikte servis ettiğinizde damakları şenlendiren bu lezzet, sindirim sistemini düzenlemeye de yardımcı.

    Yüksek lif kaynağı olan ürünü kullanarak sulu yemek tarifleri veya salatalar yapabilirsiniz. Sofralarınızın vazgeçilmezi olmaya aday ürünü bir gece öncesinde suda bekleterek çok daha rahat pişirebilir ve muhteşem lezzette yemekler hazırlayabilirsiniz.

    Ürünü İncele

    2. Tane tane pirinç pilavının yanına yakışacak lezzet: Reis Kuru Fasulye

    Sofraların vazgeçilmezi hem pratik hem lezzetli en iyi kuru fasulyeler ve markaları

    En verimli topraklarda binbir emekle yetiştirilerek sofralarınıza kadar gelen Reis Kuru Fasulye, sağlıklı beslenmek için ideal alternatiflerden biri. Öğünlerinizde gönül rahatlığıyla yer verebileceğiniz kuru fasulye nasıl pişirilir diye merak ediyorsanız hemen anlatalım.

    En az 7-8 saat suda beklettiğiniz fasulyeleri bir tencereye alarak üzerini geçecek kadar su ile doldurun ve 25 dakika haşlayın. Bir başka tencerede soğan ve biberi yağda kavurun. Tüm malzemeleri ekleyerek karıştırdığınız yemeğin baharatlarını ve suyunu ilave ettikten sonra kıvam alana kadar pişirin. İşte bu kadar kolay!

    Ürünü İncele

    3. Lezzetli sofraların vazgeçilmezi hâline gelecek: Yayla Dermason Kuru Fasulye

    Sofraların vazgeçilmezi hem pratik hem lezzetli en iyi kuru fasulyeler ve markaları

    "En iyi kuru fasulye cinsi hangisidir?" diyorsanız sizi Yayla Dermason Kuru Fasulye ile tanıştıralım. Yüksek oranda demir ve potasyum içeren kuru fasulye, lezzeti ile de en sevilen bakliyat ürünlerinden biri. Düşük oranda doymuş yağ ve şeker bulunduran yapısı sebebiyle şeker hastalarının da tüketebileceği ürünü ister tek başına isterseniz lezzetli bir pirinç pilavıyla tercih edebilirsiniz.

    Düdüklü tencerede 15 dakikada pişirerek haşlayabileceğiniz fasulyeleri dilerseniz ana yemek olarak dilerseniz piyaz şeklinde salata olarak da tüketebilirsiniz. Ürünü bez bir torbada rutubet ve güneş ışığı görmeyen bir yerde muhafaza ederek gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

    Ürünü İncele

    4. Tercihini organik ürünlerden yana kullananlara özel: Cityfarm Organik Kuru Fasulye

    Sofraların vazgeçilmezi hem pratik hem lezzetli en iyi kuru fasulyeler ve markaları

    Cityfarm Organik Kuru Fasulye ile lezzetli, besleyici ve doyurucu sofralar hazırlayabilir; sevdikleriniz için şık sofralar kurabilirsiniz. Organik olması sebebiyle güvenle tüketebileceğiniz ürünü salataların içerisine ekleyerek uzun süre tok tutan düşük kalorili tarifler hazırlayabilirsiniz.

    Sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat edenlerdenseniz öğünlerinizde yer verebileceğiniz kuru fasulyeyi serin, kuru ve ışık görmeyen bir yerde uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Protein açısından oldukça zengin olan, yüksek lif kaynağı ürüne mutfağınızda yer vermenizi ve muhteşem lezzetinden mahrum kalmamanızı tavsiye ederiz. Öyleyse ürünü hemen denemeye ne dersiniz?

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    5. Şahane sofralar hazırlamak için: OTS Organik Kuru Fasulye

    Sofraların vazgeçilmezi hem pratik hem lezzetli en iyi kuru fasulyeler ve markaları

    Vegan beslenmeye dikkat edenlerdenseniz sizin için şahane bir önerimiz var! OTS Organik Kuru Fasulye, vegan ve glütensiz içeriğiyle çölyak hastalarının tüketimi için de uygun. The Vegan Society ve Ceres sertifikasına sahip ürün tamamen yerli olarak üretiliyor, tarlalardan sofralarınıza kadar geliyor.

    Ürünü pişirmeden bir gece öncesinde suda bekleterek gazını alabilir ve gönül rahatlığıyla pişirerek tüketebilirsiniz. B vitamini ve kalsiyum açısından zengin, Türk mutfağının en sık tüketilen lezzetlerinden biri olan kuru fasulye ile sevdiklerinize lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz.

    Ürünü İncele

    6. Birbirinden lezzetli yemekler için: Beyorganik Kuru Fasulye

    Sofraların vazgeçilmezi hem pratik hem lezzetli en iyi kuru fasulyeler ve markaları

    Yerli tohumdan üretilerek paketlenen Beyorganik Kuru Fasulye, organik olması sebebiyle çokça tercih ediliyor. Besin değeri son derece yüksek olan kuru fasulye, uzun süre tok tutucu özelliği ve damakları şenlendiren lezzeti ile sofraların olmazsa olmazlarından biri.

    Pişirme işlemi için bir gece önceden suda bekletmenizi tavsiye ettiğimiz ürünü ister ana yemek olarak ister salatalarda kullanarak tüketebilirsiniz. Baharatlarla lezzetlendirerek tatlandırabileceğiniz kuru fasulyeyi ana yemek olarak hazırlamak isterseniz et veya pastırma ekleyerek yemeğinizin lezzetini artırabilirsiniz. Vücudunuzun günlük enerji ihtiyacını karşılayabileceğiniz ürünü denemenizi tavsiye ederiz.

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    7. Titizlikle hazırlanarak paketlenen: İpek Değirmen Dermason Fasulye

    Sofraların vazgeçilmezi hem pratik hem lezzetli en iyi kuru fasulyeler ve markaları

    En iyi kuru fasulye cinsi olarak tavsiye edebileceğimiz ürünlerden biri olan İpek Değirmen Dermason Fasulye, en verimli bakliyat ürünlerinden bir tanesi. Bu sebeple bolca yetiştirilen kuru fasulye yüksek lif içeriği, besleyiciliği ve protein açısından zengin olması nedeniyle oldukça sevilen lezzetlerden biri.

    Metabolizmayı hızlandırarak bağırsaklarınızın çalışmasını sağlayan kuru fasulye, kan şekerinin de düzenlenmesine yardımcı olur. Diyabetik bireylerin de yeterli miktarda tüketebileceği ürünü uygun koşullar altında uzun süre muhafaza edebilir, ürünün raf ömrünü uzatabilirsiniz.

    Ürünü İncele

    8. Sofralarınızın baş tacı olacak lezzet: Ekoloji Market Organik Dermason Kuru Fasulye

    Sofraların vazgeçilmezi hem pratik hem lezzetli en iyi kuru fasulyeler ve markaları

    Ekoloji Market Organik Dermason Kuru Fasulye, Organik Tarım Kanunu ile ilgili Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak üretiliyor. Eğer siz de güvenilir gıdaya önem veriyorsanız çeşitli izinler ve sertifikalarla güvenilirliği kanıtlanan bu ürünü tercih edebilirsiniz.

    Kuru fasulye, doğal ve katkısız bir seçenek arayanların mutfağında gönül rahatlığıyla yer verebileceği bir ürün. Bir gece önceden sıcak suda bekleterek kolayca haşlayabileceğiniz ürünü pratik tariflerinizde kullanabilirsiniz. Ürün, organik bakliyatlarla sofralarını renklendirmek isteyenler için en iyi seçenekler arasında yer alıyor.

    Ürünü İncele

    9. Besleyiciliğiyle damakları şenlendiren: Sade Organik Kuru Fasulye

    Sofraların vazgeçilmezi hem pratik hem lezzetli en iyi kuru fasulyeler ve markaları

    Sade Organik Kuru Fasulye en verimli topraklarda özenle yetiştirilerek tarlalardan sofralarınıza uzanan bir yolculuk ile mutfaklarınızda yerini alıyor. Organik olması sebebiyle tercih edilen ürün, lezzetiyle de dikkat çekiyor. Tazeliğini kaybetmemesi için özel kilitli ambalajların içerisinde paketlenen ürünü düdüklü tencere kullanarak rahatlıkla haşlayabilirsiniz.

    Yüksek lif kaynağı, protein deposu olarak bilinen kuru fasulyenin faydalarını deneyimlemek isterseniz ona sofralarınızda yer verebilirsiniz. 1000 gramlık ambalajıyla satılan ürünü serin ve kuru bir yerde muhafaza ederek gönül rahatlığıyla kullanabilir ve sevdikleriniz için lezzetli öğünler hazırlayabilirsiniz.

    Ürünü İncele

    10. Kolayca pişirebileceğiniz: Çiftçi Kuru Fasulye

    Sofraların vazgeçilmezi hem pratik hem lezzetli en iyi kuru fasulyeler ve markaları

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    Kuru fasulye kimi zaman salatalarda kimi zaman ise ana yemek olarak sofraları süslüyor. Siz de tariflerinizde bu bakliyata yer vermek isterseniz Çiftçi Kuru Fasulye ile tanışmanızı tavsiye ederiz. Besin değeri ve lezzeti ile öne çıkan ürün, vücudun pek çok farklı ihtiyacını karşılayabiliyor.

    Ana yemek olarak hazırlamak isterseniz soğan, sarımsak ve domatesle tatlandırabilir ve baharatlarla lezzetini ikiye katlayabilirsiniz. Yanında tane tane pirinç pilavıyla servis edebileceğiniz ürünü hem kendi öğünlerinizde tüketebilir hem misafirlerinize ikram edebilirsiniz.

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