Soğan doğramaktan usanıp artık pratikleşmek isteyenler için en iyi soğan doğrayıcı hangisi sorusunun cevabı

Yemek yapmak bazıları için bir zevk, bazıları için ise bir mecburiyet. Her iki taraf için de hoş olmayan bir şey varsa o da soğan doğramak olabilir. Soğanı tüketmeyi tercih etsek de doğraması biraz zahmetli bir iş. Hem gözleri yaşartarak burnu kaşındırıp zor duruma sokuyor hem ellerde istenmeyen koku bırakıyor. "Ben bu zaman alan işten nasıl kurtulurum?" diye düşünüyorsanız sizin için birkaç önerimiz var. İnternette yer alan pratik soğan doğrama makinelerini araştırdık ve sizin için bir araya topladık. Haydi gelin, bu ürünleri beraber inceleyelim.

1. Pratik ve etkili bir yöntem: Mercan Manuel Rondo ve Sebze Parçalayıcı

İpli soğan doğrayıcı arıyorsanız Mercan Manuel Rondo ve Sebze Parçalayıcı'ya göz atmanızda fayda var. Manuel şekilde çalışan beş bıçaklı ürün, 800 ml hacme sahip. Kesme tahtasında tek tek soğanlar ile uğraşmak yerine onları bu parçalayıcı rondonun içine atabilir, saniyeler içinde istediğiniz boyutta kesilmesini sağlayabilirsiniz. Elektrik gerektirmediği için kablo derdi olmayan ürün, bu sayede istenilen her yerde kolaylıkla kullanılabilir. Çekme ipli sistemi ile büyük veya küçük mutfaklar, karavan, kamp ve teknelerde rahatlıkla kullanılabilir. Kolay temizlenen cihaz, bulaşık makinesinde yıkanabilir.

2. Hızlı şekilde soğan doğramak için: Nicer Dicer Plus 10 Parça Pratik Patates Soğan Sebze Dilimleyici

Toplamda 14 parçalık set hâlinde üretilen Nicer Dicer Plus 10 Parça Pratik Patates Soğan Sebze Dilimleyici; kesme, doğrama, soyma ve dilimleme gibi işlemleri tek ürünle yapmanızı sağlıyor. Basmalı soğan doğrayıcı denilince ilk akla gelen ürünlerden olan cihaz, az yer kaplayan tasarımıyla mutfakta kolayca muhafaza ediliyor. Lazer kesim paslanmaz çelik malzemeden üretilen ürünün bıçakları, kısa zamanda çok iş yapmanıza olanak tanıyor. Soğanları cihazın haznesine koymanız ve üstten bastırmanız onları doğramak için yeterli oluyor. Daha sonra doğranan soğanlar, ürünün haznesinde birikiyor.

3. Sadece 10 saniyede her şey hazır: Arzum AR1055-T Prochopp Plus Doğrayıcı

Farklı renk seçenekleriyle mutfağınızı şenlendiren Arzum AR1055-T Prochopp Plus Doğrayıcı, hem çok pratik hem çok şık. Elektrikli soğan doğrayıcı modelleri arasında uygun fiyatı ve kullanışlı yapısıyla beğenilen ürünün, bir litre şeffaf haznesi akrilik malzemeden üretilir. Paslanmaz çelik bıçaklarıyla cihaz; et, sebze, soğan ve fındık gibi yiyecekleri doğrama imkânı verir. 600 W gücüyle hızlı ve etkili bir doğrama yapar. Kullanımı oldukça pratik olan ürünün geniş çalıştırma düğmesi kolay şekilde basılır. İstediğiniz bütün malzemeleri içerisine attıktan sonra doğrayıcının tuşuna basmanız yeterli olur. Bu sayede hemen her şey, 10 saniyede hazır hâle gelir.

4. Üsten basmalı pratik Metaltex Twist Sebze Soğan Doğrayıcı

Üstten basarak çalışan Metaltex Twist Sebze Soğan Doğrayıcı, elektriksiz manuel olarak çalışan doğrayıcı arayanlar için güzel bir alternatif olabilir. Ürün, mini soğan doğrayıcı çeşitleri içerisinde kolay kullanımı ve şık görüntüsüyle en çok beğenilen seçenekler arasında yer alır. Şeffaf haznesi ve pratik kullanımıyla dikkat çeken cihazın içine istediklerinizi atmanız ve üstten basmanız cihazı kullanmak için yeterli olur. İstediğiniz bütün sebzeler, saniyeler içinde parçalanarak hazır hâle gelir. Ürün, 10 cm uzunluğu ve 3,5 cm çapı ile fazla yer kaplamaz. Bu sayede kamp, tekne veya karavan gibi yerlerde kolaylıkla kullanılabilir.

5. Farklı bir alternatif: Arsimo Manuel Üstten Basmalı 3 Bıçaklı Kilitlenebilir Sebze ve Meyve Doğrayıcı El Rondosu

Ergonomik tasarımı ve kolay kullanımı ile dikkat çeken Arsimo Manuel Üstten Basmalı 3 Bıçaklı Kilitlenebilir Sebze ve Meyve Doğrayıcı El Rondosu, diğer doğrayıcılara farklı bir alternatif sunuyor. Üstten basarak çalıştırılan ürünün dikine inen bıçaklar yerine yatay dönen rondo tipi bıçakları olması, kolay ve etkili kullanım sağlıyor. Pratik şekilde temizlenmesi için üretilen cihaz, BPA içermeyen sağlıklı materyallerden üretiliyor. Sağlığa zararlı hiçbir madde içermeyen rondo ile mutfakta soğan doğramak kolaylaşıyor. Ürünün kullanımını hemen anlatalım: Hazırlamak istediğiniz soğan veya sebzeleri cihazın içine atın ve üstten birkaç defa bastırın. İşte, bu kadar!

6. Pratiklikte son nokta: KIWI Kc-8202 Şarjlı Gıda Doğrayıcı

Pratik kullanımıyla dikkat çeken KIWI markalı Kc-8202 Şarjlı Gıda Doğrayıcı, mutfaklarda çığır açıyor. Elektrikli cihazlar gibi kablo derdi olmayan ürün, manueller gibi yorucu kullanıma sahip değil. Cihazın kullanımı için sadece düğmesine basmanız soğan veya diğer sebzeleri doğramanız için yeterli olur. 250 ml hazneye sahip olan doğrayıcı, şarjlı olması ile pratik kullanıma ve taşınabilir özelliğe sahip. Ürünün 304 kalite paslanmaz çelik bıçakları olması, uzun ömürlü kullanım vadeder. En iyi soğan doğrayıcı seçenekleri arasında yer alan bu cihaz ile bebeğinize istediğiniz yerde anında püre hazırlayabilir, afiyetle yemesini sağlayabilirsiniz.

7. Pratik ve az yer kaplayan bir ürün: Nicer Dicer Quick Pratik Patates Soğan Sebze Dilimleyici

En iyi soğan doğrayıcı hangisi denilince akla gelen ilk markalardan biri olan Nicer Dicer, birbirinden kaliteli ürünlere sahip. Pratik ve az yer kaplayan bir model olan Quick Pratik Patates Soğan Sebze Dilimleyici, kolay kullanımıyla sebze ve patatesleri hızlı şekilde doğramayı sağlıyor. Çok yönlü olarak kullanılan ürünle sebzeleri ister altındaki hazneye biriktirebilir ister direkt olarak tencere içine doğrayabilirsiniz. Cihaz, yarım olarak kesilmiş bir sebzeyi bile tek hamle ile küp küp doğramaya olanak tanıyor. Paslanmaz çelikten üretilen bıçaklar, uzun yıllar kullanım vadediyor.

8. Soğanları hızlıca doğrayın: Fakir Handly Manuel Doğrayıcı

En iyi soğan doğrayıcı seçenekleri arasında bulunan Fakir Handly Manuel Doğrayıcı, hızlı ve pratik kullanımıyla dikkat çekiyor. Elektriksiz çalışması sayesinde kullanım kolaylığına sahip ürünü kamp, piknik, karavan, tekne veya bahçede kolaylıkla kullanabilirsiniz. Cihazın 500 ml hacimli kabına soğanları atmanız ve daha sonra kolunu çekmeniz doğrama işlemi için yeterli olur. Paslanmaz çelik malzemeden üretilen ürünün bıçaklarının kalın zırh yapabilme özelliği, et ürünleri hazırlamak için oldukça ideal. Kaymaz malzeme kaplı tabanı sayesinde konforlu kullanıma sahip ürünün aynı zamanda otomatik geri sarma özelliği de bulunuyor.

9. Profesyonellerin tercihi: Meteka Soğan Doğrama Makinesi

Sanayi tipi soğan doğrayıcı arayanlara harika bir önerimiz var! Meteka Soğan Doğrama Makinesi, yedi litre haznesi ile dikkat çekiyor. Profesyonel mutfaklarda saniyeler içinde sebze doğramak ve hazırlamak için üretilen ürün, sürekli veya kesikli olarak çalışabiliyor. Paslanamaz çelik malzemeden tasarlanan cihaz, cam kapak özelliği ile sebzelerin ne kadar doğrandığını izleme fırsatı veriyor. Eğer endüstriyel bir mutfak işletiyorsanız hızlı ve pratik sebze doğrama makinesine ihtiyacınız varsa 220 V elektrikle çalışan bu ürünü yakından incelemenizi ve ona şans vermenizi öneririz.

10. Çok güçlü ve dayanıklı: Grundig DO 1184 4 Bıçaklı Doğrayıcı

550 W güçlü motoru ve dört bıçak teknolojisi ile otomatik soğan doğrayıcı arayanlara Grundig DO 1184 4 Bıçaklı Doğrayıcı önerilebilir. Ürünün güçlü yapısı ve 1,5 litrelik haznesi yardımıyla hızlı şekilde soğan veya diğer sebzeleri doğrayabilirsiniz. Paslanmaz çelik bıçakları, tek tuşlu kontrol mekanizmasıyla cihaz, anında harekete geçer. Böylece tek seferde bir porsiyon yemeklik veya salatalık malzemeler hazır hâle gelir. Doğramak istediğiniz soğanları veya sebzeleri cihaza yerleştirdikten sonra yapmanız gereken tek şey, butona basmak. Saniyeler içinde bütün sebzeler, istediğiniz kıvama gelir. Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalarıyla ürün, kolayca temizlenir.