Soğuk algınlığı geçirdiğini düşünüyordu! Röntgen sonuçları gerçeği ortaya çıkarttı: "Her an ölebileceğimi söylediler"

MYNET|DIŞ HABERLER 34 yaşındaki Rus sosyal medya fenomeni Ekaterina Badulina, titreme, nefes darlığı, yüksek ateş şikayetiyle doktora gitti. Fenomen isim durumunun kötüleşmesi üzerine zatürreye yakalandığından korkuyordu. Ancak doktorlar ona daha önce geçirdiği bir ameliyattan kalan akciğerinde metal bir yay bulunduğunu söylediler.

DAHA ÖNCEKİ AMELİYATINDAN KALMIŞ

Doktorların daha iyi görebilmek için bilgisayarlı tomografi taraması yaptığını anlatan fenomen isim, "Fotoğrafta doktorların akciğerde 5x16 milimetre boyutlarında bir tür metal yay gördükleri ortaya çıktı. Her an ölebileceğimi söylediler. Tüm tetkikler sonucunda, daha önce geçirdiğim bir ameliyattan kalan bir yayın kan dolaşımım yoluyla vücudumda hareket ettiğini söylediler. Ben bunu hissetmedim bile" diye konuştu.