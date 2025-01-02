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  4. Soğuk algınlığı geçirdiğini düşünüyordu! Röntgen sonuçları gerçeği ortaya çıkarttı: "Her an ölebileceğimi söylediler"

Soğuk algınlığı geçirdiğini düşünüyordu! Röntgen sonuçları gerçeği ortaya çıkarttı: "Her an ölebileceğimi söylediler"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
02.01.2025 17:28
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34 yaşındaki Ekaterina Badulina isimli sosyal medya fenomeni soğuk algınlığı geçirdiğini düşünerek hastaneye gittiğinde korkunç bir gerçek öğrendi. Nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle hastaneye giden fenomen isim doktorların daha önce geçirdiği bir ameliyattan kalan akciğerinde metal bir yay bulmasının ardından dehşete düştü. 1 yıl içinde 20 kez ameliyat olan Badulina, "Doktorlar her an ölebileceğimi söyledi. Her anımı büyük bir korku içinde yaşadım. Mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardı

Soğuk algınlığı geçirdiğini düşünüyordu! Röntgen sonuçları gerçeği ortaya çıkarttı: "Her an ölebileceğimi söylediler"

MYNET|DIŞ HABERLER 34 yaşındaki Rus sosyal medya fenomeni Ekaterina Badulina, titreme, nefes darlığı, yüksek ateş şikayetiyle doktora gitti. Fenomen isim durumunun kötüleşmesi üzerine zatürreye yakalandığından korkuyordu. Ancak doktorlar ona daha önce geçirdiği bir ameliyattan kalan akciğerinde metal bir yay bulunduğunu söylediler.

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DAHA ÖNCEKİ AMELİYATINDAN KALMIŞ

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Doktorların daha iyi görebilmek için bilgisayarlı tomografi taraması yaptığını anlatan fenomen isim, "Fotoğrafta doktorların akciğerde 5x16 milimetre boyutlarında bir tür metal yay gördükleri ortaya çıktı. Her an ölebileceğimi söylediler. Tüm tetkikler sonucunda, daha önce geçirdiğim bir ameliyattan kalan bir yayın kan dolaşımım yoluyla vücudumda hareket ettiğini söylediler. Ben bunu hissetmedim bile" diye konuştu.

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