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Sokak hayvanlarına mama bıraktığı için üstüne yürüdüler!

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2020 22:39 | Son Güncelleme

Eskişehir'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için verilen 6 saatlik sokağa çıkma izni sırasında evlerinin karşısındaki parka sokak hayvanları için mama ve su bırakan yaşlı adama, komşusu olduğu öğrenilen bir kişi tepki gösterip üzerine yürüdü. Yaşlı adamın parka bıraktığı mama ve su kaplarını tekmeleyip hakaret eden kişinin bu davranışlarının görüntülendiği videonun sosyal meydana yayınlanması büyük tepki gördü.

Sokak hayvanlarına mama bıraktığı için üstüne yürüdüler!

Olay, Tepebaşı ilçesine Fatih Mahallesinde meydana geldi. İsminin Yavuz olduğu öğrenilen bir kişi 65 yaş ve üstü vatandaşlar için verilen izinle birlikte dışarı çıktı. Evlerinin karşısındaki parka giden Yavuz adlı yaşlı adam, sokak hayvanları için mama ve su kapları koydu. Bu sırada henüz kimliği belirlenemeyen ve komşusu olduğu öğrenilen bir kişi de yaşlı adama tepki gösterdi. Sokak hayvanları için bırakılan kapları tekmeleyen kişi, yaşlı adamın üzerine yürüyüp "Bu nedir ya? Kedi, köpek sinek doluyor buraya" diyerek hareket etti.

Araya girenler sayesinde tartışma sona ererken, bu anlar ise başka bir apartman komşusu tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede yayılan videoya tepki yağdı. Sosyal medyada yer alan görüntülerin paylaşımında ise "Görüntüler Eskişehir Fatih mahallesi Halman sokakta bulunan parkımızda 17 Mayıs tarihinde saat 16.00 civarında yaşandı. Ortak kullanım ve hayvanların yaşam alanı olan parklarda bulunan suları devirerek onları besleyen amcamıza saldırıda bulunuyor. Bu yaptığı davranışı herkes görsün ve cezasını çeksin istiyoruz. Bu günlerde bizlere daha çok ihtiyacı olan canlılara yardım etmemiz, Allah'ın bizlere olan emanetini korumamız gerekirken bu yaşanan olay gerçekten son derece rahatsız edici. İnsanların emeklerini çabalarını atıp bu şekilde zarar veren kişiden şikâyetçiyiz! denildi.

YASAĞA RAĞMEN SOKAKTA VE MASKESİZ

Yaşlı adama evinin önündeki parkta sokak hayvanlarına mama ve su kabı koyduğu için tepki gösteren kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal etmesinin yanı sıra maskesiz olduğu gözlendi.

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