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Sokak kedisine fakirlik kağıdı istedi, şaşkına çevirdi

09.10.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Yusuf Aslan, sokak kedisine fakirlik belgesi çıkararak mama yardımı için Esenler Kaymakamlığı’na müracaat etti. Mahalle muhtarının sembolik başvurusu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Esenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dilek Karataş Kendilerine böyle bir başvurunun ilk defa geldiğini ve şaşkın olduklarını belirttti.

Sokak kedisine fakirlik kağıdı istedi, şaşkına çevirdi

Esenler Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Yusuf Aslan bir ilke imza attı. Şimdiye kadar yüzlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa fakirlik belgesi çıkaran Aslan, bu sefer de mahallesindeki bir sokak kedisine fakirlik belgesi çıkararak mama alabilmek için Esenler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na müracaat etti. Baba adı yerine kendi adını, anne adı yerine eşinin ismini yazarak adeta kediyi evlatlık edinen Muhtar Aslan, fakirlik kâğıdını Vakıf Müdürü Dilek Karataş’a teslim etti.

''FARKINDALIK İÇİN''

Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Yusuf Aslan, son zamanlarda sokak hayvanlarına yapılan işkence ve zulümlerin kendisini üzdüğünü ve buna dikkat çekmek adına böyle bir şey yaptığını belirtti ve, “Uzun yıllardır mahallemizde yaşayan kedimiz için sembolik olarak İlçe Kaymakamlığımıza fakirlik başvurusunda bulunduk. Biz zaten mahalleli olarak sokak hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Lütfen can dostlarımıza hep birlikte sahip çıkalım” dedi.

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MERAKLA BEKLENİYOR

Mahalle muhtarının sembolik başvurusu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Esenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dilek Karataş’ın nasıl bir yol takip edeceği merak konusu oldu. Kendilerine böyle bir başvurunun ilk defa geldiğini belirten Karataş, bu ilginç tavrın sokak hayvanlarına karşı duyarlılık için çok anlamlı olduğunu söyledi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenler
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