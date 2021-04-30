HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sokak köpeğine bıçakla saldırdılar, öldüremeyince ateş açtılar

Sokak köpeğine bıçakla saldırdılar, öldüremeyince ateş açtılar

30.04.2021 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Serik ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, bir sokak köpeğine önce bıçakla saldırdı, ardından ateş açtı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'nde meydana gelen olay güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı köpek mahallede yaşayan vatandaşlar tarafından veterinere getirildi.

Olayı anlatan Teslime Sarı, “Biraz izledim, geldim yanlarına, 'hayırdır' dedim. Bana küfür ve hakaret edip gittiler. Ben de ilk gördüğümde anlamadım, sevdiklerini sandım. Acaba yanlış mı gördüm dedim. Dikkatlice baktım, tekrar yanlarına geldim. Arabaya bindiler, küfür ederek gittiler. Daha sonra tekrar geldiler. Ben yine dışardaydım. Onlar olduğunu bildim ama yerden kalkasıya köpeğe ateş ederek gittiler” dedi.

''BANA SARILDI''

Olay sonrası ihbar üzerine polis ekiplerine haber verdiklerini belirten Yusuf Sarı ise, “Akşam saat 21.00 gibi geliyorlar, önce köpeğe bıçakla saldırıyorlar. Daha sonra tekrar dönüp geliyorlar beyaz bir arabayla, üç ya da dört el silah sıktılar. Geldik, köpek yaralı. Hatta bana sarıldı, kanlar içinde her tarafı, komple kan olmuş. Ondan sonra köpeğe müdahale ettik, baygınlık geçirdi. Sonra emniyete haber verdik” diye konuştu.

Yaralı köpek özel bir klinikte tedavi altına alınırken, Veteriner Hekim Faruk Oğan, “Karın bölgesinin altından kurşun geçmiş. Dün gece hayati tehlike vardı ama şimdi hiçbir şey yok, gayet iyi, sağlıklı. Yarasında küçük bir sıyrık var, sıyırmış yani. Onun için tedavisine başladık. Durumu iyi şu anda gayet sağlıklı. İki ya da üç gün müşahede altında tutacağız. Sonra tekrar yaşam alanına bırakacağız ya da sahiplendireceğiz. Bunların sokakta kalmasını istemiyoruz ama yaşam alanları var. Böyle durumlar başlarına gelebiliyor” diye konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Gece vakti panik! Cama çıkıp yardım istedilerGece vakti panik! Cama çıkıp yardım istediler
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elektrik ve doğal gaz faturaları için çarpıcı karar!

Elektrik ve doğal gaz faturaları için çarpıcı karar!

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

İki ilde tam kapanma kararı! Marketlerde bazı ürünler satılamayacak

İki ilde tam kapanma kararı! Marketlerde bazı ürünler satılamayacak

Prof. Dr. Derya Unutmaz: Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum

Prof. Dr. Derya Unutmaz: Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan 'Merkez Bankası' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan 'Merkez Bankası' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

Şoke eden sözler! "Görüntülü aradım, belden aşağısı çıplaktı"

Şoke eden sözler! "Görüntülü aradım, belden aşağısı çıplaktı"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.