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  4. Korku dolu anlar! Tekneye çıkmaya çalışan 8 yaşındaki çocuğa köpekbalığı böyle saldırdı

Korku dolu anlar! Tekneye çıkmaya çalışan 8 yaşındaki çocuğa köpekbalığı böyle saldırdı

31.01.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ailesiyle birlikte balık tutmaya giden 8 yaşındaki Manni Alam isimli bir çocuk köpek balığı saldırısıyla korku dolu anlar yaşadı. Avustralya’nın Lady Musgrave Adası açıklarında tuttuğu balık ile ailesinin bulunduğu teknenin merdivenlerini çıkan küçük çocuk köpeği balığı saldırısına uğradı. O anlar sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti.

Avustralya Büyük Set Resifi'de bulunan Lady Musgrave adasının yakınlarında 8 yaşındaki bir çocuk, ailesiyle birlikte balık avına çıktığı sırada beklemediği bir anda köpek balığıyla karşılaştı. Babasına yakaladığı balığı göstermek için dalışını bitiren ve teknenin merdivenlerinden çıkan Alam, aile dostları Moe Alsayed tarafından cep telefonuyla kaydediliyordu. Büyük bir heyecanla tuttuğu balığı göstermek istediği sırada ise denizden bir anda fırlayan köpek balığının saldırısına uğradı.

SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU

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Aile dosty Moe Alsayed 9 News’e yaptığı açıklamada, “Bu bir şoktu. Bana yakaladığı balığı göstermek istiyordu. Ben onu çekerken bir köpekbalığı saldırdı” dedi.

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Küçük çocuğun sağlığının iyi olduğu belirtildi. Çocuğa saldıran köpek balığının hızla uzaklaştığı söylenirken Alam, “Köpek balığı çok bilinen bir durum. Ondan asla korkmuyorum. Balık tutmaya devam edeceğim. Denizde olmayı seviyorum” diye konuştu.

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