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Sokak ortasında çocuğa taciz... Dövüp polise teslim ettiler! 'Bir daha yapmayacağım, erkek sözü'

08.01.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te iğrenç bir taciz olayı yaşandı. 48 yaşındaki A.Y., annesi ve küçük kardeşiyle birlikte yolda yürüyen 17 yaşındaki H.A.T.'yi bir süre takip etti, daha sonra yanına yaklaşıp fiziksel tacizde bulundu. Genç kızın çığlıklarını duyan çevredekiler, A.Y.'yi yakalayıp darbetti. Şüpheli, gelen polis ekiplerine teslim edildi. Taciz şüphelisinin yakalanıp darbedilmesi ise güvenlik kamerasına yansıdı. İşte olayın detayları...

Sokak ortasında çocuğa taciz... Dövüp polise teslim ettiler! 'Bir daha yapmayacağım, erkek sözü'

Mide bulandıran olay, geçen çarşamba saat 11.00 sıralarında Fatih'te yaşandı. İddiaya göre, 48 yaşındaki A.Y., 17 yaşındaki H.A.T., 7 yaşındaki kardeşi ve annesi A.T.'yi takip etmeye başladı. Şüpheli, yaklaşarak 17 yaşındaki H.A.T.'ye fiziksel tacizde bulundu. H.A.T.'nin çığlık atması üzerine yoldan geçen otomobil ve motosiklet sürücüsü şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

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YAKALAYIP DÖVDÜLER

Sürücülerin kendisine doğru geldiğini gören şüpheli, kaçmaya başladı. Çevredekilerin de katılımıyla yakalanan A.Y., yere yatırılıp darbedildi. A.Y., aldığı tekme ve yumruklarla yaralandı.

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TUTUKLANDI

Şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi. Taciz edilen genç kız ve annesi şüpheliden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheli A.Y., adliyeye sevk edildi. A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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'ERKEK SÖZÜ'

Çevredekiler tarafından darbedilen A.Y., "Bir daha yapmayacağım, erkek sözü bir daha yapmayacağım" dedi.

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'ÇIĞLIKLARI DUYDUK'

Şüpheliyi yakalayanlardan Salih Özdemir, "Kadınların çığlığını duyduk, geldik ve yakaladık. İş yerimiz burası olduğu için müdahale ettik. Daha önce buralarda görmedik, tanımıyoruz" diye konuştu.

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DHA

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