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Sokak ortasında dehşet! Herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı

11.10.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da dehşete düşüren bir bıçaklı saldırı olayı yaşandı. Turhan D. (49), eski husumetlisi Bayram G. (42) ile yolda karşılaşınca dehşet saçtı. Turhan D., Bayram G.'yi herkesin gözü önünde defalarca sırtından bıçakladı. Dehşet anları ise vatandaşların kamerasına yansıdı. İşte olayın detayları...

Sokak ortasında dehşet! Herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı

Kan donduran olay, merkez Osmangazi İlçesi Santralgaraj Mahallesi Kent Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turhan D.(49) arasında husumet bulunan 42 yaşındaki Bayram G.’yi yolda yürürken gördü. Belinde taşıdığı bıçağa sarılan Turhan D., Bayram G.’ye arkadan yaklaşarak defalarca sırtından bıçaklamaya başladı. Durumu gören bazı vatandaşlar ayırmaya çalışsa da Turhan D.’yi bir türlü durduramadı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipleri gören Turhan D., kaçmaya çalışsa da kısa sürede yakalandı. Sırtından yaralanan Bayram G., ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Öte yandan, polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dehşet anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa bıçaklı saldırı
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