Sokak ortasında kavgaya tutuşmuş görüntü vermemek için çabalamıştı! Nilperi Şahinkaya'ya o gece soruldu...

MYNET-Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kiraz Mevsimi, Kuzgun, Yasak Elma gibi birçok başarılı projede yer alan Nilperi Şahinkaya, son olarak Alp Navruz ve Sinem Ünsal ile paylaştığı Senden Önce dizisi ile ekrana gelmiş ancak dizi reytinglere yenik düştüğü için erken final kararı verilmişti.

Geçtiğimiz günlerde arkadaşları ile eğlenceye çıkan Nilperi Şahinkaya sokak ortasında kavgaya tutuşmuş ve görüntü vermemek içinde çabalamıştı.

Olay sonrası ilk kez görüntülenen Şahinkaya'ya katıldığı bir davette o gece soruldu. Ünlü oyuncu ise 'Açıklama yapmak istemem o akşam zaten karşı taraf özür diledi ve tatlıya bağlandı. Hukuki bir durum olmadı' diyerek yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

Bebek'te arkadaşları ile eğlendiği sırada yan masasındaki erkeklerle hareketli bir tartışmaya giren ünlü oyuncu sokak ortasında bağırıp çağırmıştı.

Çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı oyuncu kameraları görünce hızlıca arabaya binmişti.