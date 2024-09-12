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  4. Sokak ortasında kavgaya tutuşmuş görüntü vermemek için çabalamıştı! Nilperi Şahinkaya'ya o gece soruldu...

Sokak ortasında kavgaya tutuşmuş görüntü vermemek için çabalamıştı! Nilperi Şahinkaya'ya o gece soruldu...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.09.2024 13:29
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Son olarak başrollerini Alp Navruz ve Sinem Ünsal ile paylaştığı Senden Önce dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Nilperi Şahinkaya'nın ekran macerası kısa sürmüş dizisi reytinglere yenik düşünce final kararı verilmişti. Geçtiğimiz günlerde de sokak ortasında kavga görüntüleri ile gündeme gelen Şahinkaya'ya olaylı gecesi soruldu. Ünlü isim yanıt vermek istemedi...

Sokak ortasında kavgaya tutuşmuş görüntü vermemek için çabalamıştı! Nilperi Şahinkaya'ya o gece soruldu...

MYNET-Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kiraz Mevsimi, Kuzgun, Yasak Elma gibi birçok başarılı projede yer alan Nilperi Şahinkaya, son olarak Alp Navruz ve Sinem Ünsal ile paylaştığı Senden Önce dizisi ile ekrana gelmiş ancak dizi reytinglere yenik düştüğü için erken final kararı verilmişti.

Geçtiğimiz günlerde arkadaşları ile eğlenceye çıkan Nilperi Şahinkaya sokak ortasında kavgaya tutuşmuş ve görüntü vermemek içinde çabalamıştı.

Olay sonrası ilk kez görüntülenen Şahinkaya'ya katıldığı bir davette o gece soruldu. Ünlü oyuncu ise 'Açıklama yapmak istemem o akşam zaten karşı taraf özür diledi ve tatlıya bağlandı. Hukuki bir durum olmadı' diyerek yanıt verdi.

NİLPERİ

NE OLMUŞTU?

Bebek'te arkadaşları ile eğlendiği sırada yan masasındaki erkeklerle hareketli bir tartışmaya giren ünlü oyuncu sokak ortasında bağırıp çağırmıştı.

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Çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı oyuncu kameraları görünce hızlıca arabaya binmişti.

kavga 2

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Nilperi Şahinkaya
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