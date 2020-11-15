Sokak ortasında korkunç olay! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, öğleden sonra Akif İnan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Gül, caddede kimliği henüz belirlenemeyen kişiyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Gül, bu sırada kimliği belirsiz kişi tarafından göğsünden bıçaklandı.

DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Gül, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Gül'ün cansız bedeni, otopsi için morga konuldu.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.



