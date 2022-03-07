Sokak savaşına hazırlanan Kiev’de duygusal anlar! Ukraynalı asker çift ateş hattında evlendi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgalinin 12. gününde tüm dünyanın gözü kulağı bölgede yaşanan gelişmelere çevrildi. Farklı bölgelerden bomba seslerinin yükseldiği ülkede başkent Kiev ise Rus ordusuyla sokak savaşına hazırlanıyor. Kiev'de saldırıların durmasını fırsat bilen Ukraynalı Lesia ve Valeriy çifti ise ateş hattında evlenmeye karar verdi. Gönüllü askerlik yapan çift için kontrol noktasında nikah kıyıldı.

ÜNİFORMALARINI ÇIKARTMADILAR

Gönüllü asker olarak kontrol bölgesinde görev yapan Lesia ve Valeriy, savaşın gölgesinde hayatlarını birleştirdi. Bölgede görev yapan askerler, gönüllü vatandaşlar ve gazeteciler de çiftin mutlu anlarına şahitlik yaptı. O anlar kameralarca da kayıt altına alındı.



