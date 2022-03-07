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  4. Sokak savaşına hazırlanan Kiev’de duygusal anlar! Ukraynalı asker çift ateş hattında evlendi

Sokak savaşına hazırlanan Kiev’de duygusal anlar! Ukraynalı asker çift ateş hattında evlendi

07.03.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 12. gününe girildi. Özellikle başkent Kiev’de yaşananlar dünya basının gündem maddesini oluşturmaya devam ediyor. Kiev’de Rus ordusuna karşı kurulan kontrol noktasında görev yapan asker bir çift, ateş hattında evlendi. O anlar kameralara yansıdı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgalinin 12. gününde tüm dünyanın gözü kulağı bölgede yaşanan gelişmelere çevrildi. Farklı bölgelerden bomba seslerinin yükseldiği ülkede başkent Kiev ise Rus ordusuyla sokak savaşına hazırlanıyor. Kiev'de saldırıların durmasını fırsat bilen Ukraynalı Lesia ve Valeriy çifti ise ateş hattında evlenmeye karar verdi. Gönüllü askerlik yapan çift için kontrol noktasında nikah kıyıldı.

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ÜNİFORMALARINI ÇIKARTMADILAR

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Gönüllü asker olarak kontrol bölgesinde görev yapan Lesia ve Valeriy, savaşın gölgesinde hayatlarını birleştirdi. Bölgede görev yapan askerler, gönüllü vatandaşlar ve gazeteciler de çiftin mutlu anlarına şahitlik yaptı. O anlar kameralarca da kayıt altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Kiev Rusya Ukrayna
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