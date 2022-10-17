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  4. Şoke eden görüntü! Cam şişe suyun içinden ‘denizanası çıktı’ iddiası! ‘Oğlumla hastanelik olduk’

Şoke eden görüntü! Cam şişe suyun içinden ‘denizanası çıktı’ iddiası! ‘Oğlumla hastanelik olduk’

17.10.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marketten aldığı cam şişe suların içinden çıkanları görünce şaşkına dönen kadının paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konuların arasına girdi. İçinde denizanasına benzeyen cisimler olan suların görüntüleri yayınlayan kadın yayınladığı videoda ‘Bunu içtiğim gün oğlumla beraber hastanelik olduk’ ifadelerini kullanıyor.

Şoke eden görüntü! Cam şişe suyun içinden ‘denizanası çıktı’ iddiası! ‘Oğlumla hastanelik olduk’

Türkiye’de yaygın olarak satılan cam şişe suları ile ilgili çok konuşulacak bir görüntü ortaya çıktı. Marketten 3 kasa cam şişe su alan bir kadın, içinde denizanasına benzeyen cisimlerin olduğunu fark edince videoya çekti. ‘Lütfen dikkatli olun’ diyerek insanlara uyarıda bulunan kadın, ‘Bunu içtiğim gün oğlumla beraber hastanelik olduk’ dedi.

Görüntülerde ağzı tamamen kapalı ve açılmamış olduğu görülen şişenin içindeki yaklaşık 3 cm boyutunda beyaz renkli cisim, tedirginliğe neden oldu.

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Satın aldığı suların videosunu kaydederek son kullanma tarihini kameraya gösteren kadın, suyun daha yeni doldurulduğunu ve son kullanım tarihinin 2023 Kasım ayı olduğunu öne sürdü.

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Görüntülerde ‘lütfen dikkatli olun’ diyerek insanlara uyarıda bulunan kadın, "Bunu içtiğim gün salı günü yani, oğlumla beraber hastanelik olduk. Çocuklarınıza, kendinize lütfen çok dikkat edin." şeklinde konuştu.

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denizanası su cam şişe cam şişe su
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