Şoke eden görüntü! Cam şişe suyun içinden ‘denizanası çıktı’ iddiası! ‘Oğlumla hastanelik olduk’

Türkiye’de yaygın olarak satılan cam şişe suları ile ilgili çok konuşulacak bir görüntü ortaya çıktı. Marketten 3 kasa cam şişe su alan bir kadın, içinde denizanasına benzeyen cisimlerin olduğunu fark edince videoya çekti. ‘Lütfen dikkatli olun’ diyerek insanlara uyarıda bulunan kadın, ‘Bunu içtiğim gün oğlumla beraber hastanelik olduk’ dedi.

Görüntülerde ağzı tamamen kapalı ve açılmamış olduğu görülen şişenin içindeki yaklaşık 3 cm boyutunda beyaz renkli cisim, tedirginliğe neden oldu.

Satın aldığı suların videosunu kaydederek son kullanma tarihini kameraya gösteren kadın, suyun daha yeni doldurulduğunu ve son kullanım tarihinin 2023 Kasım ayı olduğunu öne sürdü.

Görüntülerde ‘lütfen dikkatli olun’ diyerek insanlara uyarıda bulunan kadın, "Bunu içtiğim gün salı günü yani, oğlumla beraber hastanelik olduk. Çocuklarınıza, kendinize lütfen çok dikkat edin." şeklinde konuştu.



