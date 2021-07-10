Şoku çabuk atlattı! Şeyma Subaşı üzüntüsünü atmanın çaresini yine partide buldu

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'yla yaşadığı aşkla tanınan Şeyma Subaşı, bu süreçte bir sosyal medya fenomenine dönüştü. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra da fenomenliğini ona getiren hareketli hayat tarzından pek taviz vermeyerek gündemden düşmemeyi başardı. Aşklarıyla da çok konuşulan ünlü isim, bu yılın başında Mısırlı iş insanı Mohammed Al Saloussi -Meedo- ile aşk yaşamaya başladı. Milyarder olduğu söylenen Meedo için "hayatımın aşkı" diyen Şeyma Subaşı, ona pahalı hediyelerini, kapatılan uçakları, alınan evleri ve evlilik teklifini paylaşmaya başladı.

Çare parti

Ama bir süre sonra insanlar durumdan şüphelendi ve küçük bir araştırmayla Meedo'nun milyarder olmadığını ortaya çıkardı. Bundan kısa bir süre sonra da Şeyma Subaşı, kesin bir dille yalanladığı hamilelik haberini doğruladı ama düğünü ertelediklerini söyledi. Ertesi gün de bebeğini stres yüzünden kaybettiğini açıkladı ve Meedo'dan ayrıldığını söyledi. Hal böyle olunca, iddialar aldı başını gitti. Meedo dolandırıcı çıktığı için ayrıldıkları iddialarının yanı sıra, Şeyma Subaşı'nın gösteriş merakına Meedo'nun katlanamadığı için ayrıldıklarını söyleyenler de vardı. Neden ayrıldılar bilinmez ama bir hafta içinde barıştılar. Bütün bu ayrılıp barışma ve düşük yapma üzüntüsünü atmanın yolunu ise her zamanki gibi partide buldular.

"Terapist gibi"

Şeyma Subaşı, son paylaşımında sabaha kadar süren bir parti verdiklerini söyledi. İyi günde de kötü günde de yanında olan arkadaşlarına teşekkür eden ünlü isim, "En iyi müzik ve İbiza'daki en iyi parti buydu, bir terapist gibiydi." diyerek gösteriş yapmayı da ihmal etmedi.



