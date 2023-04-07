Solucan gübresinin faydaları nelerdir, ağaçlarda nasıl kullanılır? Solucan gübresi ne işe yarar, hangi bitkilere verilir?

Solucan gübresi organik ve içeriği zengin olan bir gübredir. Tarımda maksimum düzeyde doğallığın peşinden gitmek gerekir. Organik tarım yapabilmek için gübreden tohuma kadar organik ürünleri tercih etmek gerekir. Solucanlar beslenme şekilleri sebebi ile dışkılarında bolca humus bulundururlar. Topraktaki humus oranı arttıkça toprağın verimliliği de artmış olur. Solucan gübresi ile beslenen toprakta yapılan üretim çok daha verimli ve kaliteli olur. Bu sebeple solucan gübresi son dönemlerde oldukça tercih edilen bir madde haline gelmiştir.

Solucan gübresi ne işe yarar?

Solucan gübresi, solucanların tükettiği organik atıkların sindirilmesi ve sonrasında dışkılamaları ile ürettikleri verimli gübre çeşididir. Solucan gübresinin tercih sebeplerinden en önemlisi içeriğinin zengin olmasıdır. Solucanlar organik atıkları ve hayvanların dışkılarını kendi bünyelerinde iyileştirip içeriği verimli bir gübreye dönüştürürler. Ayrıca solucanların dışkıları humus açısından yoğundur. Solucan gübresi içeriğinde vitamin ve mineral bulundurduğu için bitkilere çok faydalı olmaktadır. Bitkilerin kalitesini arttırır ve verimliliklerini yükseltir. Solucan gübresi, bitkilerin dış etkenlere karşı dayanıklılığını da arttıran bir gübre çeşididir.

Solucan gübresinin faydaları nelerdir?

Bitkileri dış etkenlerden koruyan solucan gübresinin faydaları:

Solucan gübresi bitkiler için gerekli olan mineral ve vitaminleri sağlar.

Topraktaki su tutma oranını arttıran bir yapıya sahiptir.

Toprakta bulunan organik madde oranını arttırır.

Solucan gübresi bitkinin dış etkenlere karşı daha dirençli olmasını sağlar.

Solucan gübresinin içinde bulunan faydalı besinler sayesinde bitkiler daha hızlı uzar ve verimli hale gelir.

İçeriğinde bulunan etken madde sayesinde bitkilerin hastalıklara karşı daha dayanıklı olmasını sağlar.

Solucan gübresi kullanımı ile zirai hastalıkların azalması sağlanır.

Solucan gübresinin çiçeklere faydası nedir?

Solucan gübresinin tüm bitkilere olduğu gibi çiçeklere de birçok faydası vardır. Öncelikle çiçeklerde filizlenme ve kökleşme sürecini hızlandırdığı bilinir. Toprakta bulunan besinlerin kökler tarafından emilmesini sağlar. Çiçeklerin hastalıklara karşı olan direncini arttırır.

Solucan gübresi hangi bitkilere verilir?

Solucan gübresi genel olarak tüm bitkiler için kullanılabilen bir gübre çeşididir. Domates, salatalık, roka, marul, maydanoz, marul, soğan, sarımsak, ıspanak, semizotu gibi birçok ürün için solucan gübresi kullanılabilir. Bu bitkilerin yanında evde yetiştirilen saksı ve süs bitkileri ve çiçekler için de solucan gübresi kullanılabilir.

Solucan gübresi ağaçlarda nasıl kullanılır?

Solucan gübresi ağaçlarda kalite ve verimliliğin artması için kullanılabilir. Ağaçlarda solucan gübresi kullanılması durumunda bazı hususlar bulunur. Bu hususları şöyle sıralayabiliriz:

İlk olarak ağacın dalları da dahil olmak üzere çapı hesaplanır.

Hesaplanan bu çap metreye çevrilerek 2 sayısı ile çarpılır.

Elde edilen bu sayı, kilogram cinsinden ağaca verilmesi gereken solucan gübresini anlatmaktadır.

Daha sonra ağacın dalları ile birlikte çevresi 15 santimetre genişliğinde ve 10 santimetre derinliğinde kazılır.

Bulduğumuz kilogram kadar solucan gübresi bu kazılan yere dökülür. Ardından nemini kaybetmemesi için hızlı bir şekilde toprağın üstü kapatılır.

Solucan gübresi ne zaman verilir?

Solucan gübresi toprağın daha verimli ve kaliteli olması için kullanılır. Solucan gübresini kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur doğru zamanda verilmesi gerektiğidir. Solucan gübresinin verilmesi için en doğru zaman ağaçların dikiminden ve fidelerin ekiminden öncedir. Senelik olarak verilmesi gerekiyorsa, kış sonu veya ilk bahar başı en uygun zamanlar olarak belirlenebilir.



