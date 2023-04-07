Solucan gübresi üretimi nasıl yapılır, faydaları nelerdir? Solucan gübresi nasıl yapılır ve kullanılır?

Kaliteli ürün tüketmek tüm tüketiciler için en büyük gereksinimdir. Sağlıklı beslenme düzenine göre bir birey mutlaka öğünlerine sebze ve meyve eklemelidir. Bu sebze ve meyvelerin ise kaliteli olması gerekli vitamin ve minerallerin vücuda aktarılması için önemlidir. Solucan gübresi, adından da anlaşılacağı gibi solucanlar tarafından üretilmektedir. Organik atıklar solucanlar vasıtası ile işlenerek solucan gübresi oluşturulur. Solucan gübresi dışarıdan temin edilebilir bununla beraber evde de solucan gübresi üretmek mümkündür.

Solucan gübresi nedir?

Solucan gübresi, doğal ve organik olan atıkların ayrıştırılıp solucanlar vasıtası ile elde edilen gübre türüdür. Bu doğal ve organik atıklar, doğal olan besin ve gıda atıklarını kapsamaktadır. Solucanlar çok uzun seneler boyunca varlığıını sürdüren bir canlıdır. Bu sayede çok çeşitli patojenlerle iç içe olarak güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturmuşlardır. Güçlü bağışıklıkları ile verimli ve kaliteli gıda üretmek için iyi bir aracı oldukları gözlenmiştir. Solucanlar sayesinde doğal atıklardan elde edilen gübre ile üretilen sebze ve meyve çok daha kaliteli olmaktadır.

Solucan gübresi nasıl yapılır?

Genel olarak gübre üretim yapabilmek için kullanılan hayvan dışkısıdır. Bu dışkının gübre haline getirilebilmesi için çok fazla işlemden geçmesi gerekir. Bu işlemlerde süreci çok daha uzatmaktadır. Bu sebeple alternatif olarak kullanılan ve çok daha pratik olan solucan gübresi son dönemlerde de tercih edilmektedir. Solucan gübresinde, doğal akışı içinde solucanlar tarafından gübreleştirilmektedir. Solucan gübresi hem daha pratik hem de çok daha verimlidir. Solucanlar hayvan dışkısı yanında çeşitli besinleri de tükettikleri için çok daha kaliteli gübre çıktısı sağlanır. Solucan gübresi kendiliğinden üretilir, insan yoluyla üretilen bir gübre değildir. Kırmızı Kaliforniya solucanı tarafından özel ortamlarda üretilen bu gübre sayesinde doğal ve katkısız gıdaların üretilmesi mümkündür.

Solucan gübresi üretimi için gerekli olan unsurlar çok basittir. Uygun ortamın sağlanması solucan gübresinin üretilmesi için yeterlidir. Kalan süreç doğal akışında devam eder. Kırmızı Kaliforniya solucanı için gerekli olan 18-25 derece arasındaki topraklardır. Bu ortamda organik gıdaları ayrıştırma işlevini gerçekleştirir. Solucanların bırakıldığı topraklarda yeterli miktarda hayvansal gübre bulunduğu takdirde süreç hızlı bir şekilde devam edecektir. Öncelikli olarak katı solucan gübresi oluşur ama istenirse sıvı solucan dışkısına dönüştürülebilir.

Solucan gübresi nasıl kullanılır?

Solucan gübresinin kullanım alanlarını şöyle sıralayabiliriz:

Fide dikiminde doğrudan köketemas edecek biçimde kullanılabilir.

Salatalık, domates gibi tarla bitkileri için 10 metrekare alana 1,5 kilogram şeklinde uygulanabilir.

Fidan dikiminde kökler ile temas halinde olacak şekilde 1,5 kilogram şeklinde uygulanabilir.

Baklagiller için 10 metrekare bölüme 1,2 kilogram olacak biçimde uygulanır.

Meyvelerde fide çukuruna 4 kilogram, yetişme döneminde 5 kilogram şeklinde uygulanabilir.

Çim ekiminde 10 metrekare alan için 2-3 kilogram civarında, saksı bitkileri için saksıyı 1 santimetrekare olacak şekilde uygulanır.

Solucan gübresi faydaları nelerdir?

Solucan gübresinin faydalarını şöyle özetleyebiliriz: