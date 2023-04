Hangi ayda ne ekilir, hangi tohumlar ekilir? İklim şartları ve mevsime göre ekilecek meyve ve sebzeler

Günümüzde dengeli beslenmenin önemi iyice anlaşılmıştır. Dengeli beslenme sürecinde sebze ve meyve kategorisi de önemli bir role sahiptir. Doğru miktarda sebze ve meyveyi öğünlerimize eklersek sağlıklı bir vücuda sahip oluruz. Tükettiğimiz gıdaların miktarı kadar doğru şekilde yetiştirilmesi de mühimdir. Mevsiminde yetiştirilen ürünler sağlıklı beslenebilmek için çok önemli bir unsurdur. İnsan sağlığı için her çeşit besinden doğru oranda beslenebilmek gerekir. Her mevsim farklı çeşit meyve ve sebze ihtiyacı doğar. Mevsiminde doğru ürünü bulabilmek gerekir. Üreticiler tarafından doğru sebze ve meyvenin mevsiminde yetiştirilmesi gerekir. Yetişen sebze ve meyvenin verimli bir şekilde yetişebilmesi için her ürünü zamanında yetiştirmek lazımdır.

Hangi ayda ne ekilir?

Günümüzde her mevsimde farklı çeşit sebze ve meyve bulmak mümkündür. Sera gibi ortamlarda yetiştirilen ürünler yaz veya kış demeden varlığını sürdürebilmektedir. Bu besinlerin daha sağlıklı ve daha verimli bir şekilde yetiştirilebilmesi içinse mutlaka doğru zamanda doğru ürünü yetiştirmek gerekir. Mevsiminde yetiştirilen sebze ve meyveler insan vücuduna çok daha fazla fayda vermektedir. Bu sebeple ay bazında yetiştirilmesi gereken sebze ve meyveleri şöyle sıralamak doğru olacaktır:

Ocak ayında patlıcan, turp, dereotu, maydanoz, çeri domates, ıspanak, sarımsak, karnabahar gibi ürünler yetiştirilebilir.

Şubat ayında maydanoz, roka, sarımsak, pırasa, ıspanak, fasülye, turp, bezelye, çerliston biber, patlıcan gibi ürünler yetiştirilebilir.

Mart ayında roka, ıspanak, bezelye, beyaz kabak, çerliston biber, havuç, çeri domates, soğan, mısır, maydanoz, nane, patates, salatalık gibi ürünler yetiştirilebilir.

Nisan ayında patates, soğan, yeşil biber, dolmalık biber, havuç, çeri domates, mısır, kabak, roka, deretotu, taze soğan, marul, enginar, ıspanak, karnabahar gibi ürünler yetiştirilebilir.

Mayıs ayında semizotu, ıspanak, havuç, maydanoz, nane, roka, marul, mısır, kabak, domates, fasülye, yeşil biber, dolmalık biber, bamya, pırasa, kavun, karpuz gibi ürünler yetiştirilir.

Haziran ayında havuç, roka, bamya, salatalık, domates, taze soğan, marul, maydanoz, lahana, kereviz, semizotu, yeşil biber, çerliston biber gibi ürünler yetiştirilir.

Temmuz ayında dereotu, ıspanak, marul, roka, kabak, taze soğan, göbek marul, semizotu gibi ürünler yetiştirilebilir.

Ağustos ayında roka, nane, marul, dereotu, ıspanak, kabak, marul, maydanoz gibi besinler üretilebilir.

Eylül ayında kekik, kabak, nane, taze soğan, göbek marul, bakla, semizotu gibi ürünle yetiştirilebilir.

Ekim ayında roka, maydanoz, biberiye, kekik, taze soğan, dereotu, ıspanak, semizotu gibi besinler üretilir.

Kasım ayında turp, bakla, brokoli, ıspanak gibi ürünler üretilebilir.

Aralık ayında turp ve taze soğan gibi ürünler üretilir.

Meyve ağaçları ise ekim ayı ile nisan ayı arasında ekilebilir. Kayısı ve şeftali ağaçları ise soğuğa dayanıksız olduğu için daha sıcak dönemlerde dikilmelidir.

Hangi ayda hangi tohum ekilir?

Sebze, meyve ve bitkileri yetiştirmek amacı ile tohumlar toprağa ekilir. Tohumu doğru bir biçimde ve doğru şartlar altında ekmek gerekir. Bu sayede çok daha verimli ürünler sağlanmış olur. Ay ay ekilmesi gereken tohumları şöyle sıralayabiliriz:

Ocak ayında roka, dereotu tohumları ekilir.

Şubat ayında soğan, sarımsak, roka gibi tohumlar ekilir.

Mart ayında salatalık, zeytin, tere, pırasa, rezene, nohut, patates, patlıcan tohumları ekilir.

Nisan ayında bamya, börülce, kavun, karpuz, salatalık, maydanoz tohumları ekilebilir.

Mayıs ayında brokoli, bamya, lahana, mısır, pancar, pırasa, salatalık, roka gibi ürünlerin tohumları ekilebilir.

Haziran ayında börülce, barbunya, salatalık tohumları ekilebilir.

Temmuz ayında salatalık ve çilek tohumu ekilebilir.

Ağustos ayında havuç, çilek ve ıspanak gibi tohumlar ekilebilir.

Eylül ayında dereotu, ıspanak, nane, tere, roka gibi tohumlar ekilebilir.

Ekim ayında yulaf, çavdar, tere, roka, mercimekbakla gibi tohumlar ekilebilir.

Kasım ayında arpa, yulaf, çavdar, bezelye, bakla gibi tohumlar ekilebilir.

Aralık ayında buğday, yulaf, arpa gibi tohumlar ekilir.

Kışlık sebzeler ne zaman ekilir?

Kış döneminde aşırı soğuk ve yağış gibi etkenler sebebi ile sebze ve meyve yetiştirmek daha zorlu olabilmektedir. Bu sebeple sebze ve meyve ekme konusunda dikkatli olunması gerekir. Kış sebzelerinin ekimi için uygun olan aylar kasım ve mart ayları arasındadır. Bu aylar arasında uygun durumların sağlanması ile çeşitli sebzeler yetiştirilebilir. Kışlık sebzelerin tohumlarını doğru aylarda ekmek çok önemlidir. Kışlık sebzelerin tohumlarının ekilmesi gereken ayları şöyle özetleyebiliriz

Pırasa, mart ve mayıs aylarında tohumları ekilmelidir.

Ispanak, ağustos ve eylül aylarında tohumları ekilmelidir.

Brokoli, mayıs ayında tohumu ekilmelidir.

Kereviz, mayıs ayında tohumu ekilmelidir.

Pancar, mayıs ayında tohumu ekilebilir.

Karnabahar, mayıs ayında tohumu ekilir.

Havuç, ağustos ayında ekilebilir.

Lahana, mayıs ayında tohumu ekilir.

Turp, eylülde tohumu ekilebilir.

Hangi ayda ne ekilir tablosu

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Sarımsak Bezelye Ispamak Çarliston biber Salatalık Kereviz Semizotu Semizotu Kabak Brokoli Turp Soğan Trup Sarımsak Bezelye Yeşil biber Domates Lahana Ispanak Ispanak Roka Ispanak Brokoli Turp Roka Dolmalık biber Çarlisyon biber Havuç Marul Roka Ispanak Dereotu Soğan Ispanak Dolmalık biber Fasulye Kabak Kabak Marul Taze soğan Patates Enginar Yeşil biber Dereotu Taze soğan Marul Dereotu Nane Salatalık Dereotu Patlıcan Dereotu Maydanoz Sarımsak Marul Maydanoz Pırasa Nane Nane Dereotu Semizotu Bamya Roka Taze soğan Taze soğan Patates Pırasa Maydanoz Roka Fasulye Nane Havuç Salatalık Kavun Domates Karpuz Ispanak