Hangi ayda ne ekilir, hangi tohumlar ekilir? İklim şartları ve mevsime göre ekilecek meyve ve sebzeler

Günümüzde dengeli beslenmenin önemi iyice anlaşılmıştır. Dengeli beslenme sürecinde sebze ve meyve kategorisi de önemli bir role sahiptir. Doğru miktarda sebze ve meyveyi öğünlerimize eklersek sağlıklı bir vücuda sahip oluruz. Tükettiğimiz gıdaların miktarı kadar doğru şekilde yetiştirilmesi de mühimdir. Mevsiminde yetiştirilen ürünler sağlıklı beslenebilmek için çok önemli bir unsurdur. İnsan sağlığı için her çeşit besinden doğru oranda beslenebilmek gerekir. Her mevsim farklı çeşit meyve ve sebze ihtiyacı doğar. Mevsiminde doğru ürünü bulabilmek gerekir. Üreticiler tarafından doğru sebze ve meyvenin mevsiminde yetiştirilmesi gerekir. Yetişen sebze ve meyvenin verimli bir şekilde yetişebilmesi için her ürünü zamanında yetiştirmek lazımdır.
Günümüzde her mevsimde farklı çeşit sebze ve meyve bulmak mümkündür. Sera gibi ortamlarda yetiştirilen ürünler yaz veya kış demeden varlığını sürdürebilmektedir. Bu besinlerin daha sağlıklı ve daha verimli bir şekilde yetiştirilebilmesi içinse mutlaka doğru zamanda doğru ürünü yetiştirmek gerekir. Mevsiminde yetiştirilen sebze ve meyveler insan vücuduna çok daha fazla fayda vermektedir. Bu sebeple ay bazında yetiştirilmesi gereken sebze ve meyveleri şöyle sıralamak doğru olacaktır:
Meyve ağaçları ise ekim ayı ile nisan ayı arasında ekilebilir. Kayısı ve şeftali ağaçları ise soğuğa dayanıksız olduğu için daha sıcak dönemlerde dikilmelidir.
Sebze, meyve ve bitkileri yetiştirmek amacı ile tohumlar toprağa ekilir. Tohumu doğru bir biçimde ve doğru şartlar altında ekmek gerekir. Bu sayede çok daha verimli ürünler sağlanmış olur. Ay ay ekilmesi gereken tohumları şöyle sıralayabiliriz:
Kış döneminde aşırı soğuk ve yağış gibi etkenler sebebi ile sebze ve meyve yetiştirmek daha zorlu olabilmektedir. Bu sebeple sebze ve meyve ekme konusunda dikkatli olunması gerekir. Kış sebzelerinin ekimi için uygun olan aylar kasım ve mart ayları arasındadır. Bu aylar arasında uygun durumların sağlanması ile çeşitli sebzeler yetiştirilebilir. Kışlık sebzelerin tohumlarını doğru aylarda ekmek çok önemlidir. Kışlık sebzelerin tohumlarının ekilmesi gereken ayları şöyle özetleyebiliriz
|Ocak
|Şubat
|Mart
|Nisan
|Mayıs
|Haziran
|Temmuz
|Ağustos
|Eylül
|Ekim
|Kasım
|Aralık
|Sarımsak
|Bezelye
|Ispamak
|Çarliston biber
|Salatalık
|Kereviz
|Semizotu
|Semizotu
|Kabak
|Brokoli
|Turp
|Soğan
|Trup
|Sarımsak
|Bezelye
|Yeşil biber
|Domates
|Lahana
|Ispanak
|Ispanak
|Roka
|Ispanak
|Brokoli
|Turp
|Roka
|Dolmalık biber
|Çarlisyon biber
|Havuç
|Marul
|Roka
|Ispanak
|Dereotu
|Soğan
|Ispanak
|Dolmalık biber
|Fasulye
|Kabak
|Kabak
|Marul
|Taze soğan
|Patates
|Enginar
|Yeşil biber
|Dereotu
|Taze soğan
|Marul
|Dereotu
|Nane
|Salatalık
|Dereotu
|Patlıcan
|Dereotu
|Maydanoz
|Sarımsak
|Marul
|Maydanoz
|Pırasa
|Nane
|Nane
|Dereotu
|Semizotu
|Bamya
|Roka
|Taze soğan
|Taze soğan
|Patates
|Pırasa
|Maydanoz
|Roka
|Fasulye
|Nane
|Havuç
|Salatalık
|Kavun
|Domates
|Karpuz
|Ispanak