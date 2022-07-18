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Somali'de uçak kazası! Yolcu uçağı ters dönerek düştü

18.07.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Somali'de yaşanan uçak kazası görenleri hayrete düşürdü. Başkent Mogadişu’da iniş yapmak için alçalan yolcu uçağı ters dönerek yere çakıldı. 30’dan fazla yolcunun bulunduğu uçak alev alırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler dikkat çekti.

Somali'nin başkenti Mogadişu’da yaşanan uçak kazası gündem oldu. Ters dönerek düşenm yolcu uçağının görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, uçakta 30'dan fazla yolcunun bulunduğu belirtiliyor.

İNİŞE GEÇEN UÇAK TERS DÖNEREK YERE ÇAKILDI

Somali’nin başkenti Mogadişu’da Jubba Havayollarına ait bir yolcu uçağı inişe geçtiği esnada ters dönerek yere çakıldı. Baidoa kentinden başkent Mogadişu’ya gelen ve içinde 30’dan fazla yolcunun bulunduğu uçak alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

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SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçaktan siyah dumanların yükseldiği görüldü.

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Havaalanı yetkilileri, yolcuların ve mürettebatın kurtarıldığını açıkladı. Kazanın nedeni ise henüz netlik kazanmadı.

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(İHA)

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uçak kazası Somali
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