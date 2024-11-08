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Somer Şef'ten şaşırtan itiraf! 'Benden daha iyi' deyip o yarışmacıyı açıkladı! Mehmet Şef ise isim vermedi...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
08.11.2024 10:29
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Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk olan MasterChef jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, kendisinden daha iyi yemek yapan yarışmacıyı itiraf etti. Mehmet şef ise o soruya yanıt vermedi.

Somer Şef'ten şaşırtan itiraf! 'Benden daha iyi' deyip o yarışmacıyı açıkladı! Mehmet Şef ise isim vermedi...

MasterChef'in jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk olmuştu. Birçok soruya samimi cevaplar veren jüri üyelerinden Somer Şef'in özellikle Dubai çikolatası çıkışı gündem olmuştu.

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Somer Sivrioğlu, "Çok ciddi şart koyarım, yapılmayacak. Dubai çikolatası, Masterchef'te yapılmayacak. Bu kadar nerden çıktı? Niye çıktı? Normal çikolata varken niye içine kadayıf koyalım?" yanıtını vermişti.

Dubai çikolatası tepkisi! "Yapılmayacak" Dubai çikolatası tepkisi! "Yapılmayacak"

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SOMER ŞEF'TEN ŞAŞIRTAN İTİRAF!

Yine aynı programda Candaş Tolga Işık, şeflere "Sizden daha iyi yemek yapan yarışmacı oldu mu?" sorusunu sordu. Somer Şef ise bu soruya ''Evet" diyerek, Cemre'nin kendisinden daha iyi imambayıldı yaptığını itiraf etti. "Benim daha 2. sezonda oldu Cemre'yle. Hatta bunu söyledim. Bir imam bayıldı yapmıştı benim yaptığımdan çok daha iyiydi." dedi.

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Mehmet Yalçınkaya da kendisinden daha iyi yemek yapan 1-2 yarışmacının olduğunu söyledi fakat isim vermedi. "Oldu benim birkaç defa oldu. Özellikle şöyle bir şey oluyor. Eleme yemeklerinde aşırı ciddiyet gösteriyorlar. Şu an yarışmacı ismi veremeyeceğim ama 1-2 tane oldu." ifadelerini kullandı.

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Masterchef Somer Sivrioğlu
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