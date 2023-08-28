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Somon spermiyle gündemdeydi! Jennifer Aniston fit görünümünü destekleyen salatasının tarifini verdi

28.08.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Friends dizisiyle ünlenen güzel oyuncu Jennifer Aniston, 54 yaşındaki genç görünümünü korumak için çeşitli şeyler deniyor. Oyuncu bu süreçte yüzüne somon spermi de sürdüğünü itiraf etmişti. Aniston şimdi de fit görünümü için tercih ettiği salatanın tarifini verdi.

Güzel oyuncu Jennifer Aniston, geçmişte genç görünümünü korumak için her türlü yolu denediğini açıklayarak bir itirafta bulundu. Friends dizisiyle ünlenen güzel oyuncu Jennifer Aniston 54 yaşında hem genç hem de fit görünüme sahip.

Aniston bir estetisyenin önerdiği somon spermiyle yüz bakımı bile yaptığını söyleyerek gündeme geldi. Bu yöntemin işe yaramadığını düşünen oyuncu ayrıca fit olmak için tercih ettiği salatanın tarifini de verdi.

Jennifer Aniston açıklamasında "Mantar yemeyi seviyorum. Filizleri severim. Biraz domatese bayılırım. Avokado, kalamata zeytini, her zaman biraz peynir - peynirimden asla vazgeçmeyeceğim. Dilimlenmiş parmesan, pecorino, beyaz peynir ya da hepsini yaparım!" dedi.

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SALATA SONUNU VE PROTEİNİ İHMAL ETMİYOR

Güzel oyuncu, salatasının üzerine çıtır çıtır olması için dilimlenmiş badem ya da ay çekirdeği ve protein için de doğranmış ya da haşlanmış yumurta ekliyor.

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Sos ise güne göre değişiyor. Genellikle yağ ve sirke ya da salata sosu tercih ediyor, ancak hafta sonu ise bunun yerine ranch alabiliyor.

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FİT KALMA SIRRI

Aniston, kendini en iyi şekilde hissetmek için temiz beslenmeye, su içmeye, uykuya öncelik vermeye, meditasyon yapmaya ve egzersiz yapmaya odaklanıyor.

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