''Ölümsüzüm'' deyip koronavirüs aşısı olmadı! Son pişmanlığı fayda etmedi

The Guardian’da yer alan habere göre, hayatını kaybeden John Eyers’ın ikiz kardeşi, onun tanıdığı “en fit en sağlıklı” insan olduğunu söyledi ve insanların Covid-19’a karşı tamamen dayanıklı olduklarınını düşünmemesini istedi.

İngiltere'de yaşayan inşaat ustası aynı zamanda vücut geliştirme ile uğraşan John Eyers ısrarla koronavirüs aşısı olmak istemediğini söyleyen insanlardan birisiydi. 42 yaşındaki adam, kendisinin oldukça sağlıklı ve hatta 'ölümsüz' olduğunu iddia ediyordu.

''KEŞKE AŞI OLSAYDIM''

Kardeşi Eyers’ın Koronavirüs’e yakalanmadan önce Galler dağlarını tırmandığını, virüsten dört hafta önce kamp yaptığını anlatan Jenny McCann, Eyers’ın yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi. Eyers’ın hastanede solunum cihazına alınmadan önce “keşke aşı olsaydım” dediği belirtildi.

Dağcılık, kamp yapma, vücut geliştirme gibi aktiviteleri düzenli olarak yapan ve aktif bir hayatı olan John, koronavirüse yakalanırsa sadece hafif belirtileri olacağını ve kolayca atlatabileceğini düşünüyordu. Yoğun bakımda yatan adam geçtiğimiz hafta enfeksiyon ve organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti.



Kardeşinin ölümü nedeniyle hayli üzgün olan kız kardeş, insanları aşı olmaya çağırıyor.



