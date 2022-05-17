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  4. Son ankette dikkat çeken sonuçlar: AK Parti'nin 18 puan kaybettiği il! Oylar iki partiye dağıldı

Son ankette dikkat çeken sonuçlar: AK Parti'nin 18 puan kaybettiği il! Oylar iki partiye dağıldı

17.05.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ORC Araştırma Şirketi'nin yaptığı son anket çalışmasında vatandaşlara, "Sakarya ve Bursa'da bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. İki ilde de bir önceki seçim AK Parti en yakın rakibine 18 ve 11 puan fark atmıştı. Yeni çalışmaya göre bu pazar seçim olsa AK Parti bir ilde 18 puanlık bir kayıp yaşıyor.

Son ankette dikkat çeken sonuçlar: AK Parti'nin 18 puan kaybettiği il! Oylar iki partiye dağıldı

Siyaset gündeminin yoğun olduğu şu günlerde seçimler ve anket çalışmaları popülerliğini korumaya devam ediyor. Anket şirketleri Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle beraber il bazında da partilerin oy oranını araştırıyor. Türkiye'de son seçimlerde en yüksek oy oranına sahip AK Parti'nin iki ildeki son durumu araştırıldı. ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki Sakarya ve Bursa'da yapılan anketi sosyal medya hesabından paylaştı.

İKİ PARTİYE DAĞILIYOR

Pösteki, paylaşımına, "AK Parti'nin iki kalesindeki son durum" notunu düşerken Bursa ve Sakarya'daki ortaya çıkan tablo dikkat çekti. Bursa'da bir önceki seçimde yüzde 46,2 destek gören AK Parti'nin son ankete göre bu pazar seçim yapılması durumunda yüzde 11'lik bir kayıp yaşayarak yüzde 35,1 oy alacağı tahmin ediliyor. CHP'nin oyunu yüzde 3,5 artırarak 26,2'ye, İYİ Parti'nin ise yüzde 8,4 artışla yüzde 20,8'e ulaşması bekleniyor. Bu sonuçlara göre AK Parti'nin yüzde 11'lik kaybının CHP ve İYİ Parti'ye dağıldığı görülüyor.

bursa

Sakarya'da ise AK Parti bir önceki seçimlerde yüzde 58,2 oranında oy almıştı. 12-15 Mayıs tarihleri arasından yapılan son ankette AK Parti'nin oyunun yaklaşık yüzde 18 kayıpla yüzde 40.4'e gerilediği görülüyor. İYİ Parti'nin yüzde 9,4 oranında oy aldığı ilde son anket çalışmasında oyunu yüzde 22,1'e yükselttiği dikkatlerden kaçmazken, önceki seçimde yüzde 13,7 oy alan CHP'nin ise yüzde 5.9'luk artışla yüzde 19,6'ya yükseldiği görülüyor.

sakarya

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Sakarya AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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