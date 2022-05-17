Son ankette dikkat çeken sonuçlar: AK Parti'nin 18 puan kaybettiği il! Oylar iki partiye dağıldı

Siyaset gündeminin yoğun olduğu şu günlerde seçimler ve anket çalışmaları popülerliğini korumaya devam ediyor. Anket şirketleri Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle beraber il bazında da partilerin oy oranını araştırıyor. Türkiye'de son seçimlerde en yüksek oy oranına sahip AK Parti'nin iki ildeki son durumu araştırıldı. ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki Sakarya ve Bursa'da yapılan anketi sosyal medya hesabından paylaştı.

İKİ PARTİYE DAĞILIYOR

Pösteki, paylaşımına, "AK Parti'nin iki kalesindeki son durum" notunu düşerken Bursa ve Sakarya'daki ortaya çıkan tablo dikkat çekti. Bursa'da bir önceki seçimde yüzde 46,2 destek gören AK Parti'nin son ankete göre bu pazar seçim yapılması durumunda yüzde 11'lik bir kayıp yaşayarak yüzde 35,1 oy alacağı tahmin ediliyor. CHP'nin oyunu yüzde 3,5 artırarak 26,2'ye, İYİ Parti'nin ise yüzde 8,4 artışla yüzde 20,8'e ulaşması bekleniyor. Bu sonuçlara göre AK Parti'nin yüzde 11'lik kaybının CHP ve İYİ Parti'ye dağıldığı görülüyor.

Sakarya'da ise AK Parti bir önceki seçimlerde yüzde 58,2 oranında oy almıştı. 12-15 Mayıs tarihleri arasından yapılan son ankette AK Parti'nin oyunun yaklaşık yüzde 18 kayıpla yüzde 40.4'e gerilediği görülüyor. İYİ Parti'nin yüzde 9,4 oranında oy aldığı ilde son anket çalışmasında oyunu yüzde 22,1'e yükselttiği dikkatlerden kaçmazken, önceki seçimde yüzde 13,7 oy alan CHP'nin ise yüzde 5.9'luk artışla yüzde 19,6'ya yükseldiği görülüyor.





