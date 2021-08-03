Son Dakika: 11 büyükşehir belediye başkanından 'THK uçakları' için ortak açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş çevrim içi toplantıyla orman yangınlarını değerlendirdi.

"THK İLE İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK"

Belediye başkanları, toplantı sonunda ortak basın bildirisine imza attı. 11 büyükşehir belediye başkanı, orman yangınlarıyla ilgili ortak açıklamada, "Ülkemize büyük hizmetleri olmuş olan bu kurumumuzdaki yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini, 11 büyükşehir belediye başkanı olarak karşılamaya hazır olduğumuzun altını çizeriz. Yetkili kurumlar tarafından izin verilmesi halinde 11 Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar aktif hale getirilecek olan yangın söndürme uçaklarını gerektiği her an koordinasyon halinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kullanımına sunacağımızı da beyan ederiz. THK ile iş birliği yapılarak, elindeki envanterin belediyelerimiz tarafından kullanımı da sürekli hale getirilecektir" denildi.

"İMAR GİRİŞİMLERİ ENGELLENECEK"

" 'Sen yaptın, ben yaptım' kavgasına girmeden, toplumumuzun her bir ferdini derinden üzen yangınlarla mücadelede, siyasi saiklerle yapılan ayrımcılıkların bir an evvel ortadan kaldırılması gerekmektedir" denilen açıklamada, "Yanan alanlara yönelik daha önce örnekleri olduğu gibi, yapılacak tüm imar girişimlerinden kamuoyunu haberdar edecek ve bu yönde atılacak adımların hukuk yoluyla engellemesi için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadesi yer aldı.

"BİLİM KURULU OLUŞTURULACAK"

Alanında uzman kişilerin yer aldığı 'Bilim Kurulu' oluşturacağı belirtilen açıklamada, "11 büyükşehir belediye başkanı olarak milletimiz adına takipçisi olacağımız bir beklentimiz daha var. Büyük miktarda orman alanlarımızı kaybettiğimiz yangınlarla mücadelede, sorumluluk sahibi kişi ve kurumların herhangi bir ihmalinin olup olmadığının sağlıklı bir şekilde tespiti gerekmektedir. Bu vesile ile ülkemizde derin bir acıya neden olan bu yangınlarla ilgili bir soruşturma açılmasını ve sonucunun kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklanmasını talep ediyoruz" denildi.

DHA

