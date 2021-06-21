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Son Dakika: 21 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

21.06.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 5 bin 294 oldu. İşte 21 Haziran koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 21 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

21 Haziran 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 52 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 294 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında paylaşılan Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 51 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 236’a yükseldi. Toplamda 58 milyon 773 bin 835 test yapıldı.

Bugün yapılan 221 bin 52 testten, 5 bin 294 yeni vaka sayısı, 429 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 375 bin 593 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 93 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 237 bin 731’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 808 olduğu açıklandı.

21 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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20 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (20 Haziran) koronavirüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 5 bin 91 olarak açıklanmıştı.

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koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı

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