Son Dakika: 21 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

21 Haziran 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 52 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 294 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında paylaşılan Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 51 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 236’a yükseldi. Toplamda 58 milyon 773 bin 835 test yapıldı.

Bugün yapılan 221 bin 52 testten, 5 bin 294 yeni vaka sayısı, 429 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 375 bin 593 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 93 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 237 bin 731’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 808 olduğu açıklandı.

21 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

20 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (20 Haziran) koronavirüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 5 bin 91 olarak açıklanmıştı.





