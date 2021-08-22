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Son Dakika: 22 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

22.08.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Ağustos Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 206 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 18 bin 622 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 22 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

22 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 622 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 13 bin 263 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,01, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 56,55 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 45 milyon 936 bin 819'u birinci doz, 35 milyon 99 bin 244'ü ikinci doz, 7 milyon 607 bin 903'ü üçüncü doz olmak üzere 88 milyon 760 bin 525'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

"HAFTA SONU BEKLEDİĞİMİZ DÜŞÜŞLER GERÇEKLEŞMEDİ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Bakan Koca, "Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün." ifadelerini kullandı.

22 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

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21 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (21 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 232 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 19 bin 351 olarak açıklanmıştı.

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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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