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Son dakika: 24 Aralık Cuma (yarın) hangi illerde okullar tatil? Eğitime kar engeli! Peş peşe duyurdular

23.12.2021 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yurdun dört bir yanında bir süredir devam yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. Birkaç gündür pek çok il ve ilçede eğitime verilen aranın ardından şimdi öğrenci ve veliler "24 Aralık Cuma günü okullar tatil mi?" sorusuna cevap arıyor. Konuyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: 24 Aralık Cuma (yarın) hangi illerde okullar tatil? Eğitime kar engeli! Peş peşe duyurdular

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurdun dört bir yanında süren yoğun kar yağışı sebebiyle pek çok il ve ilçeden peş peşe eğitime ara verildiği haberleri gelmeye devam ediyor. Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından 24 Aralık Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı çok sayıda veli ve öğrenci tarafından merak ediliyor. Peki, 24 Aralık'ta hangi illerde okullar tatil olacak? İşte detaylar...

TRABZON'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Trabzon'da buzlanma ve don olayı beklendiğinden tüm ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik tahminlere göre ilimizin de içerisinde bulunduğu bölge genelinde 23-24-25 Aralık 2021 Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden tüm ilçelerimizde taşımalı eğitime 24 Aralık 2021 Cuma günü bir (1) gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına valiliğimizce karar verilmiştir."

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RİZE'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Rize merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Rize Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan aralıklarla devam eden kar yağışı ve meteorolojiden alınan son tahminlere göre gece saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden; hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarımızda eğitim öğretime 24 Aralık 2021 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Bu süre zaafında engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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SİNOP'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Sinop’ta kar yağışı dolayısıyla bazı ilçelerde okullar bir gün daha tatil edildi.

Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Etkisini sürdüren kar yağışının özellikle ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle Sinop Merkez, Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerimizde okullar 24 Aralık Cuma tarihinde eğitime ara verilmiştir. Ayrıca Dikmen ve Gerze ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir” denildi.

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BARTIN'DA TAŞIMALI SİSTEMLE EĞİTİME KAR TATİLİ

Bartın’da, yoğun kar yağışı sonrası don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okullara yarın (24 Aralık Perşembe) ara verildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte bu gece ve yarın sabah saatlerinde don ve buzlanma olayının ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.

Açıklamada, İilimizde bu gece ve yarın sabah saatlerinde don ve buzlanma olayının ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde sadece taşımalı eğitim öğretim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime 24 Aralık Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı. (İHA/AA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
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