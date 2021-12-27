Son dakika: 27 Aralık koronavirüs verileri paylaşıldı

Son dakika bilgisine göre 27 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 965 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 99 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 22 bin 24 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,89, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,55 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 129 milyon 332 bin 845 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

27 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

26 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (26 Aralık) koronavirüs nedeniyle 173 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 20 bin 138 olarak açıklanmıştı.

"OMICRON VARYANTI DAHA HIZLI YAYILMAKTA"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız." ifadelerini kullandı.

Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız. pic.twitter.com/SF5RjklLGJ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2021



