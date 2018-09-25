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Son dakika! 30 bin 433 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 11:09 | Son Güncelleme

Güvenlik güçleri tarafından 1 Ocak-23 Eylül tarihlerinde yurt içinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi 30 bin 433 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika! 30 bin 433 kişi gözaltına alındı

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, güvenlik güçlerinin, terör örgütlerine yönelik hem yurt içi hem de yurt dışında çok yönlü mücadelesi devam ediyor.

Güvenlik güçlerince Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak, vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak amacıyla milli birliği, bölünmez bütünlüğü hedef alan PKK/KCK ve FETÖ/PDY ile mücadele azim ve kararlılıkla kesintisiz sürdürülüyor.

Terör örgütlerine karşı etkin mücadele örneği sergileyen güvenlik güçleri, yurt içindeki başarılı operasyonlarıyla PKK/KCK ve FETÖ/PDY üyelerine nefes aldırmadı.

1 Ocak-23 Eylül tarihlerinde yurt genelinde yürütülen operasyonlarda, farklı kentlerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla çok sayıda yabancının da bulunduğu PKK/KCK üyesi 11 bin 917 kişi gözaltına alındı, 2 bin 707 kişi ise tutuklandı.

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YAKLAŞIK 19 BİN KİŞİYE FETÖ'DEN SORUŞTURMA

Terör örgütünün faaliyetlerinin açığa çıkarılarak, sonlandırılması, üyelerinin de yargı önünde hesap vermesi amacıyla adli ve kolluk kuvvetlerince yürütülen çalışmalar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından daha da hız kazandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adli ve kolluk kuvvetlerince darbe girişiminin ardından bugüne kadar 18 bin 516 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanlardan 3 bin 380'i cezaevlerine konuldu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı FETÖ PKK terör

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Devlet biliyor evlenenler beraber işe girenler kadro alanlar akrabalarında uzaklaşanlar yıllarca liseden üniversiteye kadar rahatlıkla yerleşenler mezun olmadan kadrolu işe yerleşenleri bulacak bunlar devletimize faydalı olamayacak çünkü hayırlısı
BAKILMASI GEREKEN 30BİN BOĞAZ DAHA... NE MUTLU NAMUSSUZ OLANA. GARİBAN NAMUSLU HALK BUNLARIDA BAKAR..
tebrikler güvenlik güçleri aynı hassasiyeti ösoya el nusraya ışide talibana müslüman kardeşlere yolsuzluk hırsızlık yapanlara para aklayanlara sıfırlayanlara ülkeye şarbonu deli danayı getirenlere vergi kaçıranlarada göstermenizi bekleriz
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