Son dakika | 5 milyona yakın kişi ilk kez 27 gün sonra kullanacak! YSK duyurdu: İşte 14 Mayıs'ta yurt içi ve yurt dışı toplam seçmen sayısı...

Son dakika haberi: Türkiye'nin kilitlendiği seçimlere 27 gün kaldı. 14 Mayıs'ta yaklaşık 64 milyon seçmen sandık başına gidecek. 4 milyon 904 bin 672 kişi ilk kez 14 Mayıs'ta oy kullanacak. Yurt içinde ise yaklaşık 64 milyon seçmen bulunuyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, deprem bölgesinden diğer illere kaydını aldıran seçmen sayısını da duyurdu.

14 MAYIS'TA OY KULLANACAK SEÇMEN SAYISI BELLİ OLDU

YSK Başkanı Yener'in açıklamalarından satır başlar şu şekilde:

"Yurt içindeki seçmen sayısı 60.697.843 olup bunun 30 milyona yakınını kadın seçmen oluşturuyor. 14 Mayıs 2023 tarihindeki seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672.

"Gümrüklerde 4 bin 671 sandık kurulu oluşturuldu. Yurt dışında toplam 5040 sandık kurulacaktır. Yurt içi ve yurt dışı toplam seçmen sayımız 64 milyon 113 bin 941 sayısına ulaşmaktadır.

SEÇİM 2. TURA KALIRSA...

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması halinde 47 bin 523 seçmen de 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak.

"Askı süresi içerisinde yaklaşık 133 bin deprem bölgesinden diğer illere giden seçmenlerin kayıtları aldırmaları söz konusudur. Toplam yurt içinde de 600 bin küsür seçmenin askı süresi içerisinde kayıtlarını daha önce oy kullandıkları yerden yeni bulundukları yere nakli söz konusu olmuştur.



