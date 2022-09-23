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SON DAKİKA: 8 çocuğa cinsel istismar! 119 yıl ceza verilmişti, ortaya atılan iddia büyük tepki çekti

23.09.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'daki cinsel istismar davası sonrası skandal bir karar alındığı iddia edildi! Son dakika gelişmesine göre, yaşları 12'den küçük sekiz erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan ve hakkında kesinleşmiş 119 yıl hapis cezası olan sapık belletmen hakkında verilen kararın 'usul' yönünden bozulduğu iddia edildi.

SON DAKİKA: 8 çocuğa cinsel istismar! 119 yıl ceza verilmişti, ortaya atılan iddia büyük tepki çekti

Son dakika haberi: Erzurum'da bir Kuran Kursu'nda 8 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapığa verilen 119 senelik hapis cezasının bozulduğu iddia edildi! Bu iddia, sosyal medyada günün en tepki alan haberlerinin başında geldi. Söz konusu olay 2021'in Mayıs ile Ekim ayları arasında gerçekleşmişti. İşte son dakika haberinin detayları...

İSTİNAF, KARARI BOZDU

Cumhuriyet'in haberine göre sanığın itirazı sonrası dava incelendi. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesinin kararı usülden bozduğu ileri sürüldü. İstinafın bozma gerekçesi de 'Mağdur çocukların duruşmaya getirilerek dinlenmemesi' oldu.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı açıklama ise şu şekilde:

DURUŞMADA GÖRÜNTÜLER İZLENMİŞTİ

Mağdur çocukların beyanları daha önce Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) kamera önünde pedagog ve savcı yanında alınmıştı. Talebimiz doğrultusunda, çocuğun üstün yararı ilkesince, çocuklar tekrar duruşmaya getirilmemiş ve duruşmada bu görüntüler izlenmişti. Ne yazık ki istinaf mahkemesi çocukların duruşmada dinlenmesi gerektiğini söyleyerek kararı bozdu.

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Kararın bozulması, çocuğun üstün yararı ilkesinin çiğnenmesidir. Derneğimiz çocukların duruşmada dinlenilmesine yönelik karara ilişkin itiraz edecek ve ilk duruşmaya çocukları götürmeyecektir. Çocukların duruşmaya çağrılması, defalarca yaşadığı istismarı anlatmaya ve hatta bunu kalabalık bir heyet, avukatlar ve istismarcının önünde yapmaya zorlanmaları, onlara aynı süreci yeniden yaşatmak anlamına gelecektir.

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Yasalar, çocuklarımızın hırpalanmalarını değil, korunmalarını amaçlamalıdır. Karar aynı zamanda çocuklarımızın adalet inancını da sarsacaktır. Aylardır psikolojik destek alan çocuklarımızı, tekrarlayan şekilde incinecek, örseleyecek ve ağır travmaya maruz kalmalarına sebep olacak bu kararı kabul etmiyoruz.

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Çocukları duruşmaya götürmeyeceğiz. Çocuklarımızın incindikleri yeter, bir kez daha incinmelerine İZİN VERMİYORUZ.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Erzurum
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