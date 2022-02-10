HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kur'an kursunda iğrenç olay! 'Çocukların iddiaları korkunç boyutta'

Kur'an kursunda iğrenç olay! 'Çocukların iddiaları korkunç boyutta'

10.02.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da erkek yatılı Kur'an kursunda öğrenciler, görevli Hakan Aslankafa'nın cinsel istismarına maruz kaldı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede cinsel istismara maruz kalan M.K., Hakan Aslankafa'nın yurtta kendisine dokunmaya başladığını, kendisini alıp odasına götürdüğünü, dövmekle tehdit edip ilişkiye girdiğini, başka çocuklara da video çektirdiğini söyledi. İnfial yaratan olayla ilgili tutuklanan Aslankafa ise suçlamaları reddetti.

Kur'an kursunda iğrenç olay! 'Çocukların iddiaları korkunç boyutta'

Erzurum'da bir erkek yatılı Kur'an kursunda çok sayıda öğrenci, görevli Hakan Aslankafa'nın cinsel istismarına maruz kaldı. Bir öğrencinin yaşadıklarını ailesine anlatmasıyla ortaya çıkan olayla ilgili tutuklu Aslankafa suçlamaları kabul etmedi. Cinsel istimara maruz kalan öğrencilerden biri ifadesinde Aslankafa'nın yurtta kendisine dokunmaya başladığını, kendisini alıp odasına götürdüğünü, dövmekle tehdit edip ilişkiye girdiğini, başka çocuklara da video çektirdiğini söyledi. Öte yandan Aslankafa hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aslankafa, 31 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

SUÇLAMALARI REDDETTİ, MAKEMECE TUTUKLANDI

Palandöken ilçesinde sonraki sürçte kapatılan Hacı Bahattin Evgi Diyanet Erkek Yatılı Kur'an Kursu’nda kalan M.K., ailesine yurtta belletmen olarak görev yapan Hakan Aslankafa'nın kendisini tehdit edip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine aile, 2 Aralık 2021 tarihinde Aslankafa hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Hakan Aslankafa’yı gözaltına aldı. Pedagog eşliğinde M.K.’nin ifadesine başvuruldu. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Aslankafa, bir gün sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KURS3

"DÖVMEKLE TEHDİT EDİP İLİŞKİYE GİRDİ"

Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 7 sayfalık iddianamede, Hakan Aslankafa hakkında, 12 yaşından küçük ‘çocukların nitelikli cinsel istismarı, çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, hakaret, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik’ suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını istendi.

İddianamesinde M.K.'nin ifadesine de yer verildi. M.K., Hakan Aslankafa'nın yurtta kendisine dokunmaya başladığını, kendisini alıp odasına götürdüğünü, dövmekle tehdit edip ilişkiye girdiğini, başka çocuklara da video çektirdiğini söyledi. M.K. ayrıca, belletmenin kendilerine porno izlettiğini öne sürdü. Diğer çocuklar da ifadelerinde benzer şeyler söyledi.

"ÇOCUKLARI YANAKLARINDAN SEVGİ AMAÇLI ÖPTÜM"

Hakan Aslankafa ise ifadesinde 2021 yılı mayıs ve ekim ayları içerisinde kursta ücretsiz olarak çocuklara ders çalıştırıp, onlarla ilgilendiğini, 29 Ekim 2021 tarihinde de kurstan ayrıldığını söyledi. Suçlamaları reddeden Hakan Aslankafa çocukları tehdit etmediğini, onlara porno video izletmediğini, 2- 3 defa çocuklarla birlikteyken dokunduğunu, ancak videoya al demediğini, ancak birine kalçasının dokunurken videoya aldığını, çocukları yanaklarından sevgi amaçlı öptüğünü, çayhanedeyken ayaklarını çocuklardan birinin üzerine uzattığını ve onun sadece beline sarıldığını, poposuna dokunmadığını, derslerini yapmadıklarında kızdığını, birkaçına sopa ile vurduğunu, tokat attığını söyledi.

KURS4

"ÇOCUKLARIN İDDİALARI KORKUNÇ BOYUTLARA VARMAKTA"

Mağdur çocukların ailelerinin avukatı Ahmet Kılınç, toplumda infial uyandıran Kur'an kursundaki istismarı bir ailenin kendisi aramasıyla ortaya çıktığını belirtti. 2 Aralık 2021 tarihinde müvekkil aileyle birlikte gidip suç duyurusunda bulunduklarını ve aynı gün içerisinde kursta kalan tüm çocukların müvekkillerin ve şüphelinin ifadesi alındığını vurgulayan Kılınç, "Olaydan bir gün sonra şüpheli tutuklandı. İstismar olayına ilişkin olarak şüpheli şahıs hakkında iddianame 01 Şubat 2022 tarihinde düzenlendi ve kovuşturma aşamasına geçildi. 17 Aralık 2021 tarihinde de sorumlu yönetici ve Kur'an kursu öğreticileri hakkında suç duyurusunda bulunduk. Çocukların iddiaları korkunç boyutlara varmakta. Çocukların bize anlattığına göre öğretici ve yöneticilerin çocukları çerçeveyle, haydar isimli sopayla, rahleyle çıplak elle hatta Kur'an ile bile dövmüş, Kur'an'ı ve Atatürk posterinin yırtıp çöpe atmış olduğudur. Suç duyurumuzdaki olaylara ilişkin ilk işlem 19 Ocak 2022 tarihinde yapılmış ve olayın akıbetinin araştırılması için emniyet genel müdürlüğüne yazı yazılmıştır. Sonrasında herhangi bir işlem yapılamamıştır. Kur'an kursunun Diyanet'e bağlı olması, öğreticilerin ve yöneticilerin devlet memuru olması sebebiyle soruşturmaya başlanılmadan önce soruşturma izinlerinin alınması gerekmekte olup dosyada halen soruşturma izinleri mevcut değildir” dedi.

KURS YÖNETİCİSİNE 8’DE 1 ORANINDA AYLIKTAN KESME CEZASI

Avukat Kılınç, kursun yöneticisi N.K. hakkında ise sadece 8’de 1 oranında aylıktan kesme cezasına hükmedildiğini ve bütün sorumluların görevine iade edildiğini ifade etti.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Suikasta kurban gitmişti... Halil Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken kareSuikasta kurban gitmişti... Halil Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken kare
Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı!Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı!
Alevilere küfürler yağdıran hesap tepki çektiAlevilere küfürler yağdıran hesap tepki çekti
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten altın ve enflasyon adımı! Cumartesi günü açıklanacak

Hükümetten altın ve enflasyon adımı! Cumartesi günü açıklanacak

Son hali olay oldu! Esra Erol programını unutmadı

Son hali olay oldu! Esra Erol programını unutmadı

Sosyal medyada eşinin fotoğraflarını görünce hayatının şokunu yaşadı! Gerçeği öğrenince çocuklarının peşine düştü

Sosyal medyada eşinin fotoğraflarını görünce hayatının şokunu yaşadı! Gerçeği öğrenince çocuklarının peşine düştü

Halil Falyalı cinayetinde "Söylemez Kardeşler"e gözaltı

Halil Falyalı cinayetinde "Söylemez Kardeşler"e gözaltı

Ankara'da kulisleri hareketlendiren zirve!

Ankara'da kulisleri hareketlendiren zirve!

Rusya ve Belarus, ortak askeri tatbikatlara başlıyor

Rusya ve Belarus, ortak askeri tatbikatlara başlıyor

İlginizi Çekebilir

Felç geçiren insanları ayağa kaldıran tedavi

Felç geçiren insanları ayağa kaldıran tedavi

Diş ağrısını geçiren bu yöntemleri daha önce duymadınız

Diş ağrısını geçiren bu yöntemleri daha önce duymadınız

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Yeme güçlüğü çekenler dikkat! Tanı konulması yıllar sürüyor…

Yeme güçlüğü çekenler dikkat! Tanı konulması yıllar sürüyor…

Çocuklarda 3.doz hatırlatma aşısı hakkında merak edilenler…

Çocuklarda 3.doz hatırlatma aşısı hakkında merak edilenler…

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.