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SON DAKİKA | ABD Başkanı Joe Biden ulusa seslendi: 'Acil talepte bulunacağım', Beyaz Saray'ın ışıkları kırmızıya döndü

20.10.2023 07:07 | Son Güncelleme:
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Dünya gözünü İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara çevirmiş durumda. Çarşamba günü İsrail'i ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'ta yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında "Hamas gibi teröristler ile Putin gibi diktatörlerin kazanmasına izin veremeyiz" diyerek İsrail ve Ukrayna için acil bütçe talebinde bulunacağını açıkladı. Öte yandan Biden'ın konuşması sırasında Beyaz Saray'ın ışıkları kırmızıya döndü.

SON DAKİKA | ABD Başkanı Joe Biden ulusa seslendi: 'Acil talepte bulunacağım', Beyaz Saray'ın ışıkları kırmızıya döndü

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken bölgedeki durum her geçen gün kötüye gidiyor. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, çatışmaların bölgesel bir savaşa dönebileceği uyarısında bulunurken, ABD Başkanı Joe Biden ulusa sesleniş konuşması yaptı. Hamas ve Putin'i hedef alan Biden acil bütçe talebinde bulunacağını aktardı. Öte yandan Biden'ın konuşması sırasında Beyaz Saray'ın ışıkları kırmızıya döndü.

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06.00

BIDEN: 'ÇATIŞMANIN YAYILMASINI ENGELLEYECEĞİZ'

ABD Başkanı Joe Biden, Oval Ofis'te Ulusa Sesleniş konuşması yaptı. ABD Kongresi'nden yarın talep edeceği bütçenin daha önce hiç görülmemiş şekilde İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını teyit edeceğini aktaran Biden, "Bu akıllı bir yatırım. Nesiller boyunca Amerikan güvenliğine kar sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Biden, Kongre'nin fonlamasını talep ettiği "güvenlik paketi"nin İsrail'in askeri üstünlüğünü güçlendireceğini kaydederek, "Bölgedeki diğer hasım aktörlerin İsrail'in hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu görmelerini sağlayacağız ve çatışmanın yayılmasını engelleyeceğiz." diye konuştu.

"BUNA İZİN VEREMEM"

Zamanın çok kıymetli olduğuna dikkati çeken Biden, ABD'de bazı bölünmüşlükler olduğunu belirterek, "Hamas gibi teröristler ile Putin gibi diktatörlerin kazanmasına izin veremeyiz. Buna izin veremem." dedi.

"KOMŞULARINI TAMAMEN YOK ETMEK İSTİYORLAR"

Biden, "Hamas ve Putin farklı tehdit teşkil ediyor ancak ortak bir noktaları var, ikisi de demokratik komşularını tamamen yok etmek istiyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermeyeceğinin daha önce de altını çizdiğini anımsatan Biden, Ukrayna'nın tek isteğinin Rus güçlerini ülkelerinden çıkarmak için yardım olduğunu dile getirdi.

Biden, Ukrayna'ya sağlanan yardımların "ABD'nin depolarından" gittiğini ve Kongre'den talep edeceği bütçeyle "depoların Amerikan yapımı yeni teçhizatlarla" doldurulacağını kaydetti.

"ACİL BÜTÇE TALEBİNE BULUNACAĞIM"

ABD Başkanı, "Yarın Amerika'nın ulusal güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde İsrail ve Ukrayna dahil ortaklara destek olmak için Kongre'ye acil bütçe talebinde bulunacağım." diye konuştu.

İsrail ziyareti hakkında da konuşan Biden, ABD'nin en önemli önceliğinin Hamas tarafından rehin alınan Amerikalı vatandaşların güvenliği olduğunu vurguladı.

Biden, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında hayatını kaybeden Amerikalıların sayısının 32'ye yükseldiğini duyurdu.

"Barıştan vazgeçemeyiz, iki devletli çözümü terk edemeyiz." diyen Biden, ABD'nin Filistin halkına olan bağlılığının da sürdüğünü ifade etti.

Biden, "Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamadan" da derin üzüntü duyduğunu belirterek, bunun İsrailliler tarafından gerçekleştirilmediğini tekrar dile getirdi.

Hamas'ın tüm Filistin halkını temsil etmediğinin altını çizen Biden, "Dün İsrail ve Mısır liderleriyle yaptığım görüşmelerde Birleşmiş Milletlerden Gazze'deki Filistinlilere ilk insani yardım sevkiyatının gerçekleşmesini güvence altına aldım." bilgisini paylaştı.

"İSRAİL SAVAŞ KURALLARINA UYGUN HAREKET ETMELİ"

Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı zamanda "İsrail'in savaş kurallarına uygun" bir şekilde hareket etmesi gerektiğinin önemini de görüştüklerini belirterek, "Bu, çatışmada mümkün olduğu kadar sivilleri korumak anlamına geliyor." dedi.

Amerika'nın 11 Eylül terör saldırılarının ardından çok kızgın olduğunu ve adalet için hareket ettiğini anımsatan Biden, "Bazı hatalar yaptık. Bu nedenle İsrail hükümetini 'öfkenin gözlerini bürümemesi' gerektiği konusunda uyardım." açıklamasında bulundu.

7 Ekim saldırılarının ardından ABD'de de Yahudi karşıtlığı ve İslamofobinin artışa geçtiğine dikkati çeken Biden, geçen hafta 6 yaşında Müslüman bir çocuğun öldürülmesine tepki gösterdi.

Biden, "Bunlar olurken sessiz kalamayız. Açık bir şekilde Yahudi karşıtlığı ve İslamofobiyi reddetmeliyiz." vurgusunu yaptı.

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinin Kevin McCarthy tarafından boşaltılan başkanlık koltuğu hala doldurulamadı.

"Donmuş" durumda olan Temsilciler Meclisine bu noktada yasa tasarıları ya da karar tasarıları sunulamıyor.

Amerikan basınında, Biden’ın bütçe talebinin, dış yardımlardan önce “göç ve sınır sorunları” gibi iç politikayı ilgilendiren konularda harekete geçilmesini isteyen Kongre’deki Cumhuriyetçilerin engeline takılabileceği yorumları yapılıyor.

Aynı zamanda, Biden'ın Kongre'den 100 milyar dolarlık bütçe talep edeceği gündeme getiriliyor.

03.00

600 BİN İNSAN TEMİZ SUDAN YOKSUN BIRAKILDI

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), X sosyal platform hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukasıyla Filistinli çocukları ve diğer sivilleri büyük bir risk altında bıraktığı kaydedildi.

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İsrail'in 11 Ekim'de Gazze’nin suyunu keserek 600 bin insanı temiz sudan yoksun bıraktığı aktarılan açıklamada, su, yakıt ve elektrik girişine izin vermemenin insanların hayatlarını tehlikeye attığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in hukuksuz Gazze ablukasının çocuklar için ölümcül olduğu kaydedildi.

02.00

HENİYYE: 'SALDIRILAR BÖLGESEL BİR SAVAŞA DÖNÜŞEBİLİR'

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yayımladığı video kaydında, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan cephesinde İsrail'le yaşanan çatışmalar ile siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

ABD ile bazı Avrupa ülkelerinin, manevi destek için İsrail'e ziyaretlerde bulunduğunu anımsatan Heniyye, Washington yönetiminin tüm bu çabalarına rağmen "Gazze'ye saldırılar konusunda İsrail'e bölgesel ve uluslararası destek sağlama ve Araplara, tehciri kabul ettirme"de başarılı olamadığını belirtti.

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Tüm baskılara rağmen Arap ve İslam ülkelerinin Filistinlilerin tehcir edilmesi konusundaki tavrının çok net olduğunu kaydeden Heniyye, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliğinin toplantılarında da bunun vurgulandığını ifade etti.

Başta Mısır olmak üzere Arapların ve İslam ülkelerinin tehcire karşı duruşunu öven Heniyye, bu duruşun desteklenmesi çağrısı yaptı.

Heniyye, ABD yönetiminin, diğer cepheleri saf dışı bırakma ve insanları İsrail'in yalanlarına inandırma konusunda da başarılı olamadığını aktardı.

Hamas lideri, "Gazze'ye yönelik bu vahşi saldırıların, yıkımın ve kan dökmenin devam etmesi durumunda, bunun, bölgesel bir savaşa dönüşebileceği uyarısı yaptıklarını" kaydetti.

Geçen günlerde Arap ve İslam dünyasından pek çok yetkiliyle bir araya geldiklerini söyleyen Heniyye, bu görüşmelerde, "çözümün ancak işgalin son bulması ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olduğunu dile getirdiklerini ve işgalci komutanların işledikleri suçlardan ötürü yargılanmasını ve Gazze'ye bir an evvel yardımların ulaştırılmasını talep ettiklerini" dile getirdi.

Heniyye son olarak, Filistin halkı ile Arap ve İslam dünyasını cuma günü "Gazze'ye saldırılar dursun, tehcir ve alternatif vatana hayır" sloganıyla sokağa inmeye çağırdı.

01.00

İsrail Ordusundan yapılan açıklamada, askeri helikopterlerin İsrail'e tanksavar füzeleri fırlatmaya hazırlanan üç Hizbullah üyesinin bulunduğu bir "hücreyi" hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun Hizbullah'ın altyapısını hedef almaya devam ettiği aktarılan açıklamada, "Güçlerimiz, Hizbullah'a ait, içinde keşif ve uyarı sahalarının da bulunduğu bir dizi altyapıyı hedef aldı." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Joe Biden Gazze

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