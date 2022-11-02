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Son dakika | ABD'den dünyayı sarsacak 'savaş' iddiası! "Önemli miktarda" diyerek açıkladılar: Kim Jong-un'u öfkelendirecek sözler

02.11.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: ABD'den Kuzey Kore'nin Rusya-Ukrayna savaşında gerçekleştirdiğini öne sürdükleri hamleye dair sarsıcı bir iddia ortaya atıldı. Savaşın başlarında konumunu Rusya'dan yana belirten Kuzey Kore, Beyaz Saray'dan ortaya atılan iddiaya göre savaşın seyrine etki edebilecek bir hamleye imza attı.

Son dakika | ABD'den dünyayı sarsacak 'savaş' iddiası! "Önemli miktarda" diyerek açıkladılar: Kim Jong-un'u öfkelendirecek sözler

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların dozu zaman zaman değişse de tüm dünyayı ilgilendiren birbirinden çarpıcı gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Beyaz Saray'ın iddiası özellikle de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u öfkelendirecek nitelikten. Öyle ki, Beyaz Saray'ın iddiasına göre Kuzey Kore, Rusya'nın Ukrayna savaşında kullanması için el altından "önemli miktarda" topçu mermisi gönderdi...

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İSTİHBARAT BİLGİSİNİ AÇIKLADI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Zoom üzerinden yaptığı brifingde Beyaz Saray muhabirlerine dış politika konusunda açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kore'nin Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya'ya destek verdiği iddialarını yalanladığına işaret eden Kirby, "Ancak bizim istihbaratımız gösteriyor ki Kuzey Kore Rusya'ya Ukrayna savaşında el altından önemli miktarda topçu mermisi veriyor." ifadesini kullandı.

"BAŞKA ÜLKELERE GÖNDERİLİYORMUŞ SÜSÜ VERİLİYOR"

Kirby, Rusya'nın mühimmatların sevkiyatlarını yaptıkları gemilere Orta Doğu ya da Kuzey Afrika'ya gönderiliyormuş süsü verdiğini belirterek, bu konunun uluslararası yaptırımlar dahilinde değerlendirileceğini belirtti.

ABD'nin Ukrayna'ya yönelik savunma yardımları vermeye devam edeceğinin altını çizen Kirby, "Kuzey Kore'nin sağladığı yardımlar, savaşın akışını değiştirmez." yorumunda bulundu.

KUZEY KORE'NİN FÜZE DENEMELERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Kirby, açıklamasında Kuzey Kore'nin yaptığı füze denemelerine de değinerek, şu anda ABD anakarasına ya da ABD askerlerinin bulundukları bölgelere bir tehdit olmadığını söyledi.

Bu konuda ABD'nin ortaklarıyla temas halinde olduğunu belirten Kirby, ABD'nin Japonya ve Güney Kore'yi savunma taahhüdünü yineledi.

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(AA)

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Kuzey Kore Kim Jong-un Beyaz Saray Rusya Ukrayna savaşı

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