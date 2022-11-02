Son Dakika: Putin'den tahıl sevkiyatıyla ilgili önemli açıklama! "Türkiye" detayı dikkat çekti: Engellemeyeceğiz

Son dakika haberi: Tahıl sevkiyatı konusu dünyanın yakından takip ettiği bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Putin'in açıklamasındaki 'Türkiye' detayı dikkatleri üzerine toplarken Rus lider, Türkiye'ye yapılacak olan tahıl sevkiyatına ilişkin önemli bir gelişmeyi duyurdu. İşte son dakika gelişmesinin tüm ayrıntıları...

TÜRKİYE'YE TAHIL SEVKİYATINI ENGELLEMEYECEKLERİNİ AÇIKLADI

Putin açıklamasında "Ukrayna'nın Karadeniz'deki saldırılarının tekrarlanmayacağının garantisini talep ettik." ifadelerini kullandı. Putin "Rusya, Ukrayna tarafından verilen garantilerin ihlal edilmesi durumunda (tahıl) anlaşmadan çekilme hakkını kendisinde saklı tutuyor." dedi. Türkiye'ye tahıl sevkiyatıyla ilgili ise Putin "Çekilsek bile Ukrayna'nın Türkiye'ye yapılacak tahıl sevkiyatını engellemeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Putin konuyla ilgili açıklamasında "Rusya, Ukrayna’dan Türkiye’ye tahıl tedarikini, tarafsızlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoksul ülkeler için verdiği çaba nedeniyle gelecekte de engellemeyecek" ifadelerini kullandı.



