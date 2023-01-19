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  4. SON DAKİKA | ABD'den F-16 satışı açıklaması! 'İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği...'

SON DAKİKA | ABD'den F-16 satışı açıklaması! 'İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği...'

19.01.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Hem Türkiye'nin hem de ABD'nin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi olan Türkiye'ye F-16 satışıyla alakalı yeni bir gelişme yaşandı. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinin bağlantılı olmadığını söyledi. Öte yandan Biden yönetimi bu satışın arkasında olduğunu vurgulayan Flake, "Kongre'nin silah satışını onaylaması lazım." dedi.

SON DAKİKA | ABD'den F-16 satışı açıklaması! 'İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği...'

Son dakika haberi: ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak satışla alakalı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'den önemli bir açıklama geldi. Ankara'da bir grup gazeteciye Türk-Amerikan ilişkilerinin güncel durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinin ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla bağlantılı olmadığını belirten Flake, "Biden yönetimi bu satışın arkasında" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞI! 'FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİNİN BAĞLANTISI YOK'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın dün Washington'da bir araya geldiğini anımsatan Flake, iki ülke arasındaki üst düzey görüşmelerden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Blinken'ın Türkiye'ye Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasından dolayı teşekkür ettiğini dile getiren Flake, görüşmede ayrıca Türkiye'ye F-16 satışı, Rusya-Ukrayna savaşı ve NATO gibi konuların da gündeme geldiğini aktardı.

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Flake, ABD Kongresinin Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonuna karşı çıkmasıyla Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin bir bağlantısı olup olmadığının sorulması üzerine, "Hayır. Burada bir bağlantı yok. Bakan Blinken bunu açıkça söyledi." yanıtını verdi.

ABD'li Senatör Bob Menendez'in Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıktığını hatırlatan Flake, "Senatör Menendez ile hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da birlikte çalıştım. Kendisinin dile getirdiği ciddi endişeleri var. Ancak bunun İsveç ve Finlandiya ile alakası yok. Fakat şunu da söylemeliyim ki İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması için evrensel bir arzu var. Bu Kongre'de de öyle." değerlendirmesinde bulundu.

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"BIDEN YÖNETİMİ BU SATIŞIN ARKASINDA"

Flake, ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışına destek verdiğine işaret ederek, "Kongre, yasama organı ve bağımsız bir organ. Bu organın silah satışını onaylaması lazım. Dolasıyla yönetim 'hadi bunu yapalım' diyemez. Ancak Biden yönetimi bu satışın arkasında ve Kongreyle bu konuda çalışıyor." dedi.

"KESİN BİR TARİH YOK"

Büyükelçi Flake, Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışına yönelik Kongreye yaptığı bildirime ne zaman dönüş yapılacağına ilişkin ellerinde kesin bir tarih olmadığını söyledi.

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"VERİMLİ BİR DİYALOĞUMUZ VAR"

Flake, Türkiye ile Suriye arasında 11 yıl sonra başlayan angajmana ilişkin bir soru üzerine, "Bu konudaki sorular için sizi Türk hükümetine yönlendiriyorum. ABD, rejim ile temas kurmaya ve ilişkileri normalleştirmeye karşıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye ile ABD arasında özellikle kuzeydoğu Suriye konusunda güvenlik alanlarında da temasların sürdüğüne işaret eden Flake, "Her zaman Türk müttefiklerimizle çalışmanın yollarına bakıyoruz. Onlar (Türkiye) DEAŞ ile mücadelede önemli bir ortağımız. Bazı farklılıklarımız var. Hem biz hem onlar bu farklılıkları dile getiriyor. Ama verimli bir diyaloğumuz var." dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
F-16 abd

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