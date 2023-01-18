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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'li mevkidaşı Blinken ile kritik temas

18.01.2023 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'deki temasları kapsamında mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi. Bakanlar, görüşme öncesi açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin F-16 talebinin, sadece Türkiye için değil NATO ve ABD'nin güvenliği için de önemli olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "İş birliğimiz ve ortak stratejik menfaatlerimize uygun olarak bunun onaylanmasını bekliyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'li mevkidaşı Blinken ile kritik temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması II. Bakanlar Toplantısı kapsamında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile başkent Washington'da bir araya geldi.

Toplantı öncesinde basına açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, Blinken ile yapacakları toplantıda ikili ilişkiler, bölgesel konular ve ekonomik işbirliğini konuşacaklarını söyledi.

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Çavuşoğlu, "Geçen yıl ticaret hacmimiz 30 milyar doları aşmıştı. Hedefimiz 100 milyar dolar ve ekiplerimizin de görüştüğü üzere enerji ve yatırım alanlarında fırsatlar var. Elbette ki özellikle bizim F-16 talebimiz başta olmak üzere ikili savunma işbirliğimizi de ele alacağız." dedi.

Türkiye'nin F-16 talebinin, sadece Türkiye için değil NATO ve ABD'nin güvenliği için de önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "İş birliğimiz ve ortak stratejik menfaatlerimize uygun olarak bunun onaylanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, görüşmede başta PKK terör örgütü olmak üzere terörle mücadele, Suriye, Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kafkaslar'daki gelişmelerin de ele alınacağını söyledi.

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Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nı kurumsallaştıracaklarını ifade eden Çavuşoğlu, bu mekanizmanın şimdiye kadar çok faydalı olduğunu dile getirdi.

Blinken ise Türkiye ile ABD ilişkilerinin önemine vurgu yaparken müttefikler olarak iki ülke arasında bazı konularda farklıların olduğuna da işaret etti.

Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki rolünü takdir ettiklerini vurgulayan Bilinken, Ukrayna başta olmak üzere bölgedeki birçok sınamayı ve iki müttefik olarak Türkiye-ABD işbirliğini ele alacaklarını ifade etti.

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Bakan Çavuşoğlu, Türk basın mensupları ile basın toplantısı düzenleyecek ve ardından Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğunun yeni kançılarya ofisinin açılışını gerçekleştirmek için Texas eyaletine gidecek.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra New York'ta çeşitli temaslarda bulunacak ve bu çerçevede Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ile görüşecek. (AA)

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Mevlüt Çavuşoğlu F-16 Antony Blinken

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