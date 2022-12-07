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  4. SON DAKİKA | ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin karar! Yasa tasarısından tamamen çıkarıldı

SON DAKİKA | ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin karar! Yasa tasarısından tamamen çıkarıldı

07.12.2022 06:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Türkiye'nin ABD'den alacağı F-16'larla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. F-16 satışını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler, savunma bütçesi yasa tasarısından tamamen çıkarıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin karar! Yasa tasarısından tamamen çıkarıldı

Son dakika: ABD Temsilciler Meclisince sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler, savunma bütçesi yasa tasarısından tamamen çıkarıldı.

Kaynak: AA

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F-16 abd

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