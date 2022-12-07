SON DAKİKA | ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin karar! Yasa tasarısından tamamen çıkarıldı

Son dakika: Türkiye'nin ABD'den alacağı F-16'larla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. F-16 satışını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler, savunma bütçesi yasa tasarısından tamamen çıkarıldı. İşte son dakika haberinin detayları...
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