Son dakika: ABD'den flaş F-16 hamlesi! Türkiye'ye satış için o şartlar kaldırıldı

Son dakika... ABD Senatosu'nda 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası tasarısı versiyonunda, F-16'ların Türkiye'ye satışına ilişkin şartları kaldırıyor.

Son olarak Türkiye’ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de tasarı metninden çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD Temsilciler Meclisi, Pentagon’un 2023 bütçesini içeren NDAA tasarısına yapılan eklemeleri 15 Temmuz 2022 tarihinde görüşmüştü. Meclis Genel Kurulunda, New Hampshire vekili Demokrat Chris Pappas’ın verdiği ve ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışını şarta bağlayan ekleme de 179’a karşı 244 oyla kabul edilmişti.

Pappas’ın yanı sıra çok sayıda vekilin sponsorluk yaptığı önerge, ABD Başkanı'nın Türkiye’ye F-16 satışı yapması için Kongrenin iki kanadından Dışişleri ve Silahlı Kuvvetler Komitelerine bu satışın ABD’nin ulusal güvenlik menfaatlerine uygun olduğunu ve satılan F-16’ların "Yunanistan hava sahasına yönelik sürekli ihlallerde kullanılmayacağını" sağlamak için somut adımlar atması taahhüdünü öngörmüştü. (AA)

