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  4. Son dakika: ABD'den flaş F-16 hamlesi! Türkiye'ye satış için o şartlar kaldırıldı

Son dakika: ABD'den flaş F-16 hamlesi! Türkiye'ye satış için o şartlar kaldırıldı

11.10.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan, Türkiye’ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı.

Son dakika: ABD'den flaş F-16 hamlesi! Türkiye'ye satış için o şartlar kaldırıldı

Son dakika... ABD Senatosu'nda 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası tasarısı versiyonunda, F-16'ların Türkiye'ye satışına ilişkin şartları kaldırıyor.

Son olarak Türkiye’ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de tasarı metninden çıkarıldı.

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NE OLMUŞTU?

ABD Temsilciler Meclisi, Pentagon’un 2023 bütçesini içeren NDAA tasarısına yapılan eklemeleri 15 Temmuz 2022 tarihinde görüşmüştü. Meclis Genel Kurulunda, New Hampshire vekili Demokrat Chris Pappas’ın verdiği ve ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışını şarta bağlayan ekleme de 179’a karşı 244 oyla kabul edilmişti.

Pappas’ın yanı sıra çok sayıda vekilin sponsorluk yaptığı önerge, ABD Başkanı'nın Türkiye’ye F-16 satışı yapması için Kongrenin iki kanadından Dışişleri ve Silahlı Kuvvetler Komitelerine bu satışın ABD’nin ulusal güvenlik menfaatlerine uygun olduğunu ve satılan F-16’ların "Yunanistan hava sahasına yönelik sürekli ihlallerde kullanılmayacağını" sağlamak için somut adımlar atması taahhüdünü öngörmüştü. (AA)

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Türkiye F-16 savaş uçağı abd
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